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【法國疫情】學校再增70宗病例 復課僅一周7校再關閉

環球社會熱點 18:07 2020/05/19

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法國上周起解除限制讓三分之一的小學生復課，復課僅一周就已再增70宗學校相關的病例。

全球多國的新冠肺炎疫情都逐漸放緩，不少國家都逐步解封及復工復課。法國上周起解除限制讓三分之一的小學生復課，復課僅一周就已再增70宗學校相關的病例。

【英國疫情】4月失業救濟人數急升70% 1996年以來最差

【香港人權法】推手魯比奧參議院上位 中美關係無運行

法國上周起放寬限制讓部分低年級的學生復課，全國約三分之一的小學生可重返校園，周一（18日）再安排約15萬名初中學生復課。上周大約有4萬間幼稚園及小學重開，每班最多只可以容納15名學生。

但復課僅大約一周，法國就已再增70宗與學校有關的病例，患者為學童還是教職員暫時未知。法國媒體報道指，法國北部有7間學校都因此再次關閉。

【美國疫情】鮑威爾促國會 動用所有選項拯救美國人

【重新搭飛機】中國南韓再創先河 強檢疫無礙機票售罄

法國教育部長布朗凱（Jean-Michel Blanquer）周一發出警報，指復課令部分學童面臨染疫新危機，受影響的學校已緊急關閉。布朗凱又表示，由於新冠病毒的潛伏期最少有數日，因此不排除更多人已經感染。

另外，法國上周錄得首宗與川崎病（Kawasaki Disease）有關的新冠肺炎兒童死亡病例，川崎病屬於炎症綜合症，法國目前有125名兒童出現相關病徵。有醫生認爲現時歐美出現川崎病病徵的兒童急增，或與新冠病毒有關。

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責任編輯：鄭錦玲

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