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【盈警盈喜】一文看清企業盈利預告 MOS House料全年盈利跌7成

金融經濟 18:03 2020/05/19

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多家企業發出盈利預告，九巴母企載通料2020年上半年錄虧損。

新冠肺炎疫情下，各行各業亦受到影響，不少上市公司首季度業績未如理想。周二（19日）有多家企業發盈警。本報網羅重要的上市公司盈利預告資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績。

盈警

九巴母公司載通國際 （00062）  發盈警，料2020年上半年將虧損，而去年同期盈利為3.02億元。載通指，新型冠狀病毒疾病爆發以及香港實施多項抗疫措施，包括停學、嚴格的邊境控制措施及在家辦公安排，導致巴士乘客量大減，專營和非專營巴士業務收入都下降。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

瓷磚的零售商及供應商MOS House （01653） 預期，截至今年3月底止年度，將錄得公司擁有人應佔溢利按年大幅下降不少於70%。有關下降乃主要是由於中美貿易戰、發生香港社會運動以及年內爆發新型冠狀病毒疫情，對集團的正常業務營運及表現造成不利影響。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

盈喜

巨騰國際 （03336） 發盈喜，預期截至6月30日止６個月將錄得盈利，有別於去年同期錄虧損4700萬元。主要由於新冠疫情爆發期間，為了方便在家工作和網上學習之安排，商用和教育版本的手提電腦的出貨量增加，導致集團收入上升；及匯兌因素的正面影響。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

 

相關文章︰【餐飲寒冬】煌府母企盈警　料全年轉蝕1億元

【餐飲寒冬】大快活發盈警　料全年溢利按年跌最多75%

 

香港股票 盈喜 盈警 巨騰國際（03336） MOS HOUSE（01653）
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