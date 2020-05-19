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【倫常慘案】兩度婚姻失敗依賴冰毒 媽媽肢解親女否認謀殺

環球政經 18:00 2020/05/19

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2017年12月，警方於旺角廣東道一個劏房單位處理糾紛案時，意外揭發兇殺案，一名40歲女子殺死12歲女兒後將她肢解，殘肢遍布浴室内，在馬桶中更發現該女童頭顱。此案件昨日（18日)於高院審理，被告曹燕否認謀殺罪，但承認因精神錯亂而誤殺女兒，獲控方接納。專家認為被告案發時因服冰毒導致精神錯亂，法官決定先替被告提取兩份精神科報告，並押後至6月12日判刑。

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據悉被告曹燕2015年從四川來港從事按摩工作，與12歲的女兒同住於旺角廣東道劏房單位，案發前曹燕向鄰居借用手機聯絡身在內地的丈夫，及後不肯歸還手機，鄰居報警意外揭發案件。

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曹燕有吸食冰毒習慣，她向警方表示當晚睡醒後發現洗手間內有一具屍體，但卻認不出該屍體為她女兒，腦内則有「聲音」叫她找「契爺」解決事件，但未有聯絡上。根據證供顯示，被告於當日自稱為「女神」並稱同事為「蛇妖」，精神狀況混亂。翻查資料，被告曹燕經歷兩次失敗婚姻，懷疑因不堪壓力下疑染上濫藥惡習。

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撰文 : 歐高榮

壓力 劏房 按摩 誤殺 旺角

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