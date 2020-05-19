證監會向康宏資管罰款640萬元 涉債券相關活動監控缺失

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證監會發聲明，譴責康宏資產管理在向客戶作出有關債券的招攬行為及建議時，出現監控缺失，故對其處以640萬元罰款。
證監會發現，康宏在2015年3月至2017年1月期間，介紹客戶使用一個第三方平台執行30項根據《主板上市規則》第三十七章上市的債券的交易，當中有部分涉及向客戶作出的招攬行為或建議。
然而，證監會批評，康宏在作出建議或招攬行為前，並無就有關債券進行妥善而充分的產品盡職審查；未設立有效的系統，以確保有關債券的建議或招攬行為在所有情況下都是合適和合理的。
同時，康宏亦未就其向客戶提供的投資意見或建議備存適當的文件紀錄，並向每名客戶提供書面意見的副本，及設立充足而有效的內部監控措施和系統，以監督及監察透過第三方平台執行的債券銷售交易。
康宏資產管理公司發言人表示，公司重視企業管治，一直嚴格遵守監管機構的要求和規定，以合法、合規的方式經營。公司已於2017年2月1日停止銷售相關債券。公司過去並沒有出現違規情況，相信今次屬個別事件。同時，今次事件涉及前管理層於2015年3月至2017年1月的情況，公司現時由新管理層管理，亦已主動外聘專業顧問進行檢視，加強內部運作，確保每一個程序均以合法、合規的方式進行。
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