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【新冠肺炎】總商會：3分1企業憂僅可撐多半年　籲持續支援L型經濟

商業 18:07 2020/05/19

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超過三成（31%）的受訪企業估計呈現L型狀態 ，意味當局應需要持續推出紓緩措施，協助他們走出困境。（資料圖片）

新冠肺炎衝擊全球經濟，據香港總商會最新的調查發現，有三分之一的受訪企業憂慮業務最多只能維持6個月。

香港總商會於今年5月4至8日期間進行題為「新冠肺炎疫情對業務的影響」的調查，合共收回352份問卷；其中25%來自專業及商業服務業，18%來自貿易業。另外，55%的受訪公司為中小企。

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受新冠肺炎疫情影響，調查發現合共86%的受訪企業在香港的商業活動受到疫情嚴重（48%）或一定程度影響（38%）。當中有 31%企業憂慮業務最多只能維持6個月，約16%受訪企業則表示能夠維持5至6個月，而能夠多營運3至4個月的企業則佔12%。

總商會主席王冬勝表示：「這次調查結果進一步反映，企業的經營受到前所未有的挑戰，超過四成（43%）受訪企業的營業額減半，而接近1成半（12%）更下跌9成或更多。」

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為紓緩資金周轉困難，受訪企業表示已經與業主和銀行商討，以訂立更優惠的租賃及融資條件，並減少投資開支。為避免裁員，33%的受訪公司表示不得不削減僱員的工時，又或要求員工放無薪假（26%）。

王冬勝又補充：「政府各項紓緩措施的確有助解決企業的燃眉之急。然而，由於預期經濟復甦的過程漫長，超過三成（31%）的受訪企業估計呈現『L型』狀態 ，意味當局應需要持續推出紓緩措施，協助他們走出困境。」

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責任編輯：葉泳珊

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