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【新世界口罩】新世界首批口罩下周一免費拍卡提取　5秒掃瞄QR Code取口罩

金融經濟 17:38 2020/05/19

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持卡人士每星期到自助口罩提取機掃描口罩提取卡上的二維碼（QR Code），只須5秒便能提取口罩一包。

新世界發展 （00017） 自設廠房生產的「香港製造」口罩及「自助口罩提取機」將於5月25日（下周一）起陸續投入服務，約4萬名受惠基層將透過分布全港18區的37間指定中心的口罩提取機，免費「嘟」卡領取口罩，為期10星期。

每包口罩5個 可領罩至7月底

新世界與17個非牟利機構合作，分兩階段於轄下的37間指定中心設置「自助口罩提取機」，並通過有關機構，向預先登記的合資格基層及弱勢社群，派發印有二維碼的「口罩提取卡」，讓他們每周憑卡到口罩提取機獲取「新世界口罩」一包共5個口罩，為期10星期。

持卡人士每星期到自助口罩提取機掃描口罩提取卡上的二維碼（QR Code），只須5秒便能提取口罩一包。

是次自助提取口罩計劃以「簡單便利、令基層安心」為出發點，第一階段將由5月25日展開，8個非牟利機構約12,000人率先受惠，可於指定中心自助提取免費口罩至7月底。

第二階段現接受基層市民申請

第二階段計劃進一步擴大受惠人士範圍，參與的非牟利機構再增9間，由即日起至5月22日接受符合資格的基層市民申請，包括現正領取綜援、全額在職家庭津貼、長者生活津貼及傷殘津貼的香港永久居民，可向參與第二階段的18間指定中心登記。如申請人數超出預留名額，有關機構將進行抽籤選出受惠者。逾兩萬名受惠人士將獲發口罩提取卡，由6月15日起開始自助領罩至8月中。

參與計劃的非牟利機構 17個
指定中心總數 37間(分布全港18區)
受惠人數 約4萬人
提取口罩日期 5月25日至8月中(各指定中心分階段提取)
查詢熱線 2269 6830 (星期一至五上午9時至下午6時接聽，星期六、日及公眾假期休息)
網址 http://www.lovewithoutborders.hk/
Facebook專頁 https://www.facebook.com/LoveWithoutBordersHK/

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