【新世界口罩】新世界首批口罩下周一免費拍卡提取　5秒掃瞄QR Code取口罩

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新世界發展 （00017） 自設廠房生產的「香港製造」口罩及「自助口罩提取機」將於5月25日（下周一）起陸續投入服務，約4萬名受惠基層將透過分布全港18區的37間指定中心的口罩提取機，免費「嘟」卡領取口罩，為期10星期。
每包口罩5個 可領罩至7月底
新世界與17個非牟利機構合作，分兩階段於轄下的37間指定中心設置「自助口罩提取機」，並通過有關機構，向預先登記的合資格基層及弱勢社群，派發印有二維碼的「口罩提取卡」，讓他們每周憑卡到口罩提取機獲取「新世界口罩」一包共5個口罩，為期10星期。
持卡人士每星期到自助口罩提取機掃描口罩提取卡上的二維碼（QR Code），只須5秒便能提取口罩一包。
是次自助提取口罩計劃以「簡單便利、令基層安心」為出發點，第一階段將由5月25日展開，8個非牟利機構約12,000人率先受惠，可於指定中心自助提取免費口罩至7月底。
第二階段現接受基層市民申請
第二階段計劃進一步擴大受惠人士範圍，參與的非牟利機構再增9間，由即日起至5月22日接受符合資格的基層市民申請，包括現正領取綜援、全額在職家庭津貼、長者生活津貼及傷殘津貼的香港永久居民，可向參與第二階段的18間指定中心登記。如申請人數超出預留名額，有關機構將進行抽籤選出受惠者。逾兩萬名受惠人士將獲發口罩提取卡，由6月15日起開始自助領罩至8月中。
|參與計劃的非牟利機構
|17個
|指定中心總數
|37間(分布全港18區)
|受惠人數
|約4萬人
|提取口罩日期
|5月25日至8月中(各指定中心分階段提取)
|查詢熱線
|2269 6830 (星期一至五上午9時至下午6時接聽，星期六、日及公眾假期休息)
|網址
|http://www.lovewithoutborders.hk/
|Facebook專頁
|https://www.facebook.com/LoveWithoutBordersHK/
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