【美團股價】博美團8月染藍 相關ELN息率達25厘最受捧

▲ 投資銀行指，憧憬染藍大熱的新經濟股，相關ELN最近遭搶購至爆額。

幾隻憧憬染藍大熱的同股不同權新經濟股，除了熱爆的美團 （03690） 今天（5月19日）再創上市新高，收市價直逼127元外，阿里巴巴 （09988） 及小米 （01810） 同樣升勢跑贏大市；業界指這3隻當旺新經濟股的股票掛鈎票據（ELN，Equity Linked Note）最近亦大收旺場，當中又以美團一個月期、以九三折定價的ELN，息率（年息計）達25厘較受捧。

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享說，有望最快於8月入閘變染藍新貴的3隻新經濟股，近日其衍生工具不時遭爆額搶購；而當中又以市場憧憬或較大機會加入恒指成份股的美團，1個月期的ELN最受捧，如以九三折定價計，息率為25厘。以今天正股收報126.9元來看，若一個月後ELN合約到期時其正股的股價企穩118元或以上，投機客可穩袋逾20厘高息；反觀一旦股價失守接貨價，捧場客須以較貴價坐貨。

至於明天（20日）公布業績的小米，其結構性工具、如ELN等最近也升溫，如以九三折釐訂的一個月期ELN，息率更高達26厘。而本周五（22日）輪到股王阿里巴巴放榜，相關ELN的息率相對較低，同樣按一個月期及九三折衡量，則為18厘。

王良享表示，這些ELN的入場費齊為100萬元。上述熱炒新經濟股中，以阿里最值搏，畢竟該行較看好旗下企業雲端等多元化業務，料今年底股價或高見306元；較今天收報209.8元呈46%的潛在升幅。

再按阿里九三折定價來看，1個月期的ELN息率18厘；萬一合約到期時，正股不升反跌，更失守195元，短炒族須以合約價「坐艇硬啃蟹貨」；但不少富貴險中求的偷步客也不介意坐貨，搏股王業績有驚喜，因而轉吼其衍生工具，且相信在追落後下較易打翻身戰，ELN可變相執平貨賺甜頭。

不過，王良享提醒，市傳集資逾兩百億元的京東6月來港上市，或吸納部份熱錢轉投。而恒生指數將於8月季檢，迎來半世紀最大改革，首次加入同股不同權（WVR）股份，但到底哪隻重磅股先入閘，亦令市場變數較多，遂以一個月期的ELN，較3個月期同類產品或較划算。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪