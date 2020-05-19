【口罩供應】尚芳日產6萬口罩　退出本地口罩生產計劃因機器及測試跟不上進度

▲ 尚芳保健董事退出該計劃基於商業考慮外，還基於口罩測試、機器運送及無塵車間等問題。

本港新冠肺炎疫情似有緩和跡象，但港大微生物學系講座教授袁國勇多次強調，港人日常外出應繼續戴口罩，以減低疫情大規模爆發及傳播的風險。港府3月份推出「本地口罩生產計劃」，資助港商生產口罩，以滿足港人需要。但日前發現有多間廠房即使成功入選計劃，最後亦選擇退出。

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尚芳保健董事張綺媚表示，退出該計劃基於商業考慮外，還基於口罩測試、機器運送及無塵車間等一系列準備功夫仍未完成。加上當時成功申請的為半自動生產線，而她原計劃是合共申請兩條生產線，分別是半自動及自動的生產線。惟港府稱名額已滿，自動生產線未能申請資助，令她大失預算。

她解釋，半自動機器耗用較大的人力資源、成本較高，故原定申請兩條生產線「拉上補下」才能滿足港府要求及平衡成本開支。她指，最後因成本關係，以及難以滿足5月5日開始每月向港府供應已通過測試的80萬個口罩的時間表，退出該計劃。

她稱，目前一條半自動生產機器運作漸趨成熟，每日產能亦達6萬個口罩。她強調，即使退出後，仍會繼續生產口罩於本港發售。

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中國禁運口罩機 尚芳兩條自動生產線無期

品牌向中國訂購兩部生產口罩的自動機器。她表示，一部機器到貨卻不能運作。故讓生產商再次發貨，並先於中國廠房試用、無任何問題後，再運送到港。惟她指出中國近日禁止出口生產口罩的機器，令她兩部生產口罩的自動機器卡在關口，未能運送到港，亦未知出貨日期。

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記者：馬意文