  • 30°C
香港時間 : 2020519日 (二) 18:06
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【口罩供應】尚芳日產6萬口罩　退出本地口罩生產計劃因機器及測試跟不上進度

商業 17:41 2020/05/19

分享：

尚芳保健董事退出該計劃基於商業考慮外，還基於口罩測試、機器運送及無塵車間等問題。

本港新冠肺炎疫情似有緩和跡象，但港大微生物學系講座教授袁國勇多次強調，港人日常外出應繼續戴口罩，以減低疫情大規模爆發及傳播的風險。港府3月份推出「本地口罩生產計劃」，資助港商生產口罩，以滿足港人需要。但日前發現有多間廠房即使成功入選計劃，最後亦選擇退出。

【口罩供應】$mart多來買快閃賣口罩　Unicharm超立體口罩7個售30元

尚芳保健董事張綺媚表示，退出該計劃基於商業考慮外，還基於口罩測試、機器運送及無塵車間等一系列準備功夫仍未完成。加上當時成功申請的為半自動生產線，而她原計劃是合共申請兩條生產線，分別是半自動及自動的生產線。惟港府稱名額已滿，自動生產線未能申請資助，令她大失預算。

她解釋，半自動機器耗用較大的人力資源、成本較高，故原定申請兩條生產線「拉上補下」才能滿足港府要求及平衡成本開支。她指，最後因成本關係，以及難以滿足5月5日開始每月向港府供應已通過測試的80萬個口罩的時間表，退出該計劃。

她稱，目前一條半自動生產機器運作漸趨成熟，每日產能亦達6萬個口罩。她強調，即使退出後，仍會繼續生產口罩於本港發售。

【口罩供應】台灣擬逐步解封口罩出口禁令　單日產能躍至2500萬

中國禁運口罩機　尚芳兩條自動生產線無期
品牌向中國訂購兩部生產口罩的自動機器。她表示，一部機器到貨卻不能運作。故讓生產商再次發貨，並先於中國廠房試用、無任何問題後，再運送到港。惟她指出中國近日禁止出口生產口罩的機器，令她兩部生產口罩的自動機器卡在關口，未能運送到港，亦未知出貨日期。

【口罩供應】資助計劃月供港府逾3千萬口罩　邱騰華料增供應助價格回落

記者：馬意文

相關文章

【疫市營商】廠商會倡放寬防疫限制　恢復本港經濟
2020/05/18
【疫市營商】廠商會倡放寬防疫限制　恢復本港經濟
【遙距營商計劃】港商研申請D-Biz開淘寶店　先物色合適供應商
2020/05/18
【遙距營商計劃】港商研申請D-Biz開淘寶店　先物色合適供應商
【遙距營商計劃】D-Biz助港商「疫」市攻網銷　4步驟完成申請程序（附申請教學）
2020/05/18
【遙距營商計劃】D-Biz助港商「疫」市攻網銷　4步驟完成申請程序（附申請教學）
【限聚令】健身課堂距離1.5米兼戴口罩可超8人　健身中心：房間無咁大
今日
【限聚令】健身課堂距離1.5米兼戴口罩可超8人　健身中心：房間無咁大
疫情 袁國勇 人力資源 口罩 中國 日產 品牌 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【限聚令】健身課堂距離1.5米兼戴口罩可超8人　健身中心：房間無咁大
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【遙距營商計劃】一文看清申請D-Biz程序　30萬元資助不容錯過（不斷更新）
【遙距營商計劃】一文看清申請D-Biz程序　30萬元資助不容錯過（不斷更新）
【疫市營商】先施買1送1及低至2折優惠　港資變中資前最後大減價？
【疫市營商】先施買1送1及低至2折優惠　港資變中資前最後大減價？
【保就業計劃】拆解申請五大迷思　僱主僱員與自僱人士要注意
【保就業計劃】拆解申請五大迷思　僱主僱員與自僱人士要注意
【口罩供應】台灣擬逐步解封口罩出口禁令　單日產能躍至2500萬
【口罩供應】台灣擬逐步解封口罩出口禁令　單日產能躍至2500萬
【疫市營商】一田賣Switch主機連動物森友會2766元　5月18至19日抽籤發售
【疫市營商】一田賣Switch主機連動物森友會2766元　5月18至19日抽籤發售
【疫市掙扎】體溫檢測員有價有市　新興行業紛崛起
【疫市掙扎】體溫檢測員有價有市　新興行業紛崛起