80後夫婦租樓多年屢遭迫遷　決心做業主821萬元購映灣園3房

樓市剛性需求不絕，買家生怕遲買更貴，最近轉租為賣的個案明顯增加。一對「80後」夫婦租樓多年，過去經常在租約完結時即被業主趕走，由於他們打算生小孩，希望有穩定居所，遂決心置業，最終決定購入映灣園10座中層B室，實用面積748平方呎，三房套房間隔，享園景及海景。

中原地產藍天海岸分行經理曾顯業表示，該單位原業主2月時開價830萬元，並於4月曾調低意向價至800萬元，5月份見樓市進一步轉旺，叫價回復830萬元，經買家議價後，最終以821萬元成交，平均實用呎價10,976元。

將軍澳維景灣畔也錄租客「租轉買」個案，屋苑第15座中高層E室及F室，向西南望山景及少海景，各為2房間隔，實用面積分別為約503平方呎及499平方呎，合共1,002平方呎，單位1年前開始以1,780萬元放盤，最後獲一名區內租客接洽，經議價後減價46萬元，以約1,734萬元成交，實用呎價約17,305元。

另外長沙灣宇晴軒也錄租客入市成交，單位為6座中層B室，實用面積554平方呎，三房間隔，向南開揚海景，獲同區客租轉買，以1,048萬元承接，折合實用呎價18,917元。



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