【油價走勢】中海油目標價上望9.5元　大和指油價反彈可釋放現金流壓力

▲ 油價反彈，中海油獲大和唱好。

國際油價周一升至兩個多月來的最高水平，今日續漲帶動油股造好，中海油 （00883） 收市升2.64%，報9.32元。大和認為由於供應端得到控制，及全球經濟活動逐步恢復，相信油價最壞時刻已過。油價反彈，中海油獲唱好，目標價升15%，從8.2元至9.5元，評級升為「跑贏大市」。

布蘭特期油現報34.86美元，升0.14美元或0.4%；紐約期油報32.38美元，升0.56美元或1.76%。

大和認為，隨著原油需求復甦，布蘭特期油周一回升高於33美元；且原油庫存下降，紐約期油到期風險較上月有所減少。因此對2020年布蘭特期油目標價從35美元上調至38美元，今年餘下時間平均價格為36美元，料2021年平均價格為50美元。

該行早前已調低中海油今年資本開支預測至637.5億元人民幣，暫不會調整資本開支及產量預測。該行指，如果今年油價為38美元，中海油現金流壓力得到釋放，壓力測試顯示公司現金流將達到670億人民幣，足以覆蓋資本開支，且派息有機會達到美股0.29元人民幣。

相關文章：【油價走勢】油價3連漲升至兩個月高位 中石油升近3%

相關文章：【油價暴跌】沙特內閣籲OPEC+進一步減產 OPEC+傳有意延長減產幅度至6月後

相關文章：中海油：削減高成本油田及海外項目 國內生產銷售沒受大影響

編輯：陳華