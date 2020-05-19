  • 30°C
香港時間 : 2020519日 (二) 17:42
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【油價走勢】中海油目標價上望9.5元　大和指油價反彈可釋放現金流壓力

金融經濟 17:26 2020/05/19

分享：

油價反彈，中海油獲大和唱好。

國際油價周一升至兩個多月來的最高水平，今日續漲帶動油股造好，中海油 （00883） 收市升2.64%，報9.32元。大和認為由於供應端得到控制，及全球經濟活動逐步恢復，相信油價最壞時刻已過。油價反彈，中海油獲唱好，目標價升15%，從8.2元至9.5元，評級升為「跑贏大市」。

布蘭特期油現報34.86美元，升0.14美元或0.4%；紐約期油報32.38美元，升0.56美元或1.76%。

大和認為，隨著原油需求復甦，布蘭特期油周一回升高於33美元；且原油庫存下降，紐約期油到期風險較上月有所減少。因此對2020年布蘭特期油目標價從35美元上調至38美元，今年餘下時間平均價格為36美元，料2021年平均價格為50美元。

該行早前已調低中海油今年資本開支預測至637.5億元人民幣，暫不會調整資本開支及產量預測。該行指，如果今年油價為38美元，中海油現金流壓力得到釋放，壓力測試顯示公司現金流將達到670億人民幣，足以覆蓋資本開支，且派息有機會達到美股0.29元人民幣。

相關文章：【油價走勢】油價3連漲升至兩個月高位　中石油升近3%

相關文章：【油價暴跌】沙特內閣籲OPEC+進一步減產　OPEC+傳有意延長減產幅度至6月後

相關文章：中海油：削減高成本油田及海外項目　國內生產銷售沒受大影響

編輯：陳華

經濟 香港股票 中海油田服務（02883） 中國海洋石油（00883） 布蘭特期油 紐約期油 目標價

上一篇文章

瑞幸董事長陸正耀入稟 就5.3億美元貸款安排向瑞信索償

下一篇文章

【空軍戰報】淡友加碼沽阿里 沽空額近20億
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【台灣旅遊】台灣最快10月開放遊客入境　分三階段放寬防疫措施　
【台灣旅遊】台灣最快10月開放遊客入境　分三階段放寬防疫措施　
疫苗來了？美國藥廠Moderna新冠疫苗測試結果正面　股價急漲後即配股籌近百億元（第二版）
疫苗來了？美國藥廠Moderna新冠疫苗測試結果正面　股價急漲後即配股籌近百億元（第二版）
【限聚令】限聚令延長至6月4日、4類場所停業多一周　復課不改
【限聚令】限聚令延長至6月4日、4類場所停業多一周　復課不改
道指勁升911點　恒指夜期漲439點（不斷更新）
道指勁升911點　恒指夜期漲439點（不斷更新）
【保就業】保就業計劃下周一接受申請　政府：大部分僱主3至4周獲補貼
【保就業】保就業計劃下周一接受申請　政府：大部分僱主3至4周獲補貼
【WVR染藍】恒指納入同股不同權　阿里美團小米8月可染藍
【WVR染藍】恒指納入同股不同權　阿里美團小米8月可染藍