【港股分析】金價料再試2000美元　望實3大金礦股

美國研發疫苗傳出良好進展，近月藉避險資金推升的國際金價周初從7年高位回落，報每盎司1728.72美元。不過，金價的推動力除了需求、恐慌情緒，也包括央行們寬鬆的貨幣政策。美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）近日表示，儲局完全不缺彈藥，予金融市場的資金沒上限，直指只要有需要，局方會竭盡所能。似乎暗示為求救市，超寬鬆的貨幣政策會維持一段長時間，隨時令國際金價延續大漲小回的格局，金價後市再試2000美元關口的機會仍不低。花旗亦看好，金價能於一至兩年內抵達此水平。

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金價回吐，三大金礦股山東黃金（01787）、招金礦業（01818）及紫金礦業（02899）今日亦下跌介乎0.8%至5.4%。若看好金價抖完再上，上述3 股目前開始提供吸納的機會。

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業務較上游的山東黃金及招金近期先後破頂，當中山東黃金可於前支持23.5元吸納，以27元為目標。招金若守前阻力9.4元亦可吸納，目標價看11元。至於走勢較落後紫金，待其突破前頂3.6元方可追入，以4.2元為目標。三股買入後見一成跌幅則宜止蝕。