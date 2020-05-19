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【空軍戰報】淡友加碼沽阿里  沽空額近20億

金融經濟 17:19 2020/05/19

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受美股帶動，今日港股造好，升逾400點。不過淡友亦加碼，港股全日沽空金額約172.02億元，為月初以來高位；沽空比率為13.66%。

股份方面，騰訊 （00700） 仍是今日最大沽空額股份，今日沽空額20.6億元，較昨日減少；沽空比率24%。

今日淡友加碼沽空阿里巴巴 （09988） ，今日沽空額達19.3億元，為月初以來高位；沽空比率20.4%。

受恒指公司宣布將允許同股不同權（WVR）及第二上市企業納入指數消息帶動，阿里股價3連升，今日升3.4%，收報209.8元。不過，投資者趁消息出貨先行獲利，午後於阿里巴巴210元價位，出現「3千人」操沽盤。

美團 （03690） 及平保 （02318） 亦分別錄得9億元沽空額。

 

 

相關文章：【阿里巴巴股價】投資者趁消息出貨　「3千人操」排隊210元沽阿里巴巴
              【空軍戰報】淡友加碼沽騰訊 沽空率26%逾兩個月高

責任編輯：錢家鋒

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香港股票 阿里巴巴－SW（09988） 沽空

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