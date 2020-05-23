【疫市掙扎】女倉務零售員　變步兵覓出路　

▲ 女步兵華女及Coco早前就因疫情，分別因公司裁員、放無薪假而加入物流平台Zeek，在疫境下另覓出路。

本港在新冠疫情下迎來炎夏，唯一眾外送、物流平台的步兵們，就需要在烈日當空時分如常要佩戴口罩，遊走各區大廈送貨、送餐。 女步兵華女及Coco早前就因疫情，分別因公司裁員、放無薪假而加入物流平台Zeek，在疫境下另覓出路。

華女及Coco均表示，因為友人介紹而認識該平台，了解到步兵工作時間彈性、又可增加額外收入，故決定加入。不過二人過往分別從事倉務及零售行業，主要都是在室內工作，霎時轉到新環境及模式下工作，都有不習慣的時候。

以華女為例，過去10年都是從事倉務員及在手錶工廠工作。首先在去年10月，以兼職形式加入步兵行列，逢周末接單。直至今年因受疫情影響，面臨公司裁員，再轉為全職步兵。提到轉行當步兵最困難之處，她坦言，一開始需要時間適應工作環境的轉變，當然會有不習慣的時候。

以前一直歎冷氣，在相對舒適的室內環境工作，現在需要在外日曬雨淋，性質截然不同。

地圖找路有學問 選最快路綫

一直從事零售行業的90後Coco，在一個多月前因公司放無薪假而當上兼職步兵。由於近日天氣陰晴不定，她表示會以「事前三寶」，即做足防曬、帶備毛巾、雨具，迎來每日工作。

雖然都是在應用程式上接單，並於居住的地區內游走送餐、送貨，程序簡單。但是Coco亦坦言，需要花上一星期時間適應工作，主要包括熟悉送貨路綫。

看地圖找路也是一門學問，要選擇最快的路綫，盡快將貨物送達到客人手上。

獲客人贈口罩派水 深受感動

她們另分享指，客人們一般看到女步兵送單的反應都會很驚訝，更向其慰問、打氣。華女最印象深刻的是，曾經在一次下雨天送餐後，客人向她遞上一個信封，但是沒說多話。她笑言：

打開信封，裏面充然放着一張加油紙條，還有口罩。

獲雪中送炭的當刻，令她深受感動。

Coco則分享，除了獲派水打氣外，更曾有女客人們會其她取經、了解行情，更表示有意加入「女兵」行列，一起工作。

責任感守時最重要 遲大到者不考慮

隨「疫市奇葩」外送、物流平台崛起，物流平台Zeek分享指，以3月底的周末為例計算，其餐飲外賣配送總單量創新高，有超過2.5萬張；已登記的配送員包括步兵、電單車、客貨車、噸車已超過1萬名。

▲ 在招聘步兵、車手等人才的準則方面，Zeek平台資源管理經理麥泳嵐（Rachel）表示，除了須年滿18歲、下載其應用程式作登記及接單作為基本條件外，也會看重其是否具有責任感及守時等工作態度。

她分享稱，曾經有申請人多次登記出席簡介會後沒有露面，或者「遲大到」，都不會獲考慮。而其招聘及審批流程工作一般約需14天。

記者：張寶燕