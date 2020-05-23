  • 25°C
香港時間 : 2020523日 (六) 08:42
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市掙扎】女倉務零售員　變步兵覓出路　

商業 08:00 2020/05/23

分享：

女步兵華女及Coco早前就因疫情，分別因公司裁員、放無薪假而加入物流平台Zeek，在疫境下另覓出路。

本港在新冠疫情下迎來炎夏，唯一眾外送、物流平台的步兵們，就需要在烈日當空時分如常要佩戴口罩，遊走各區大廈送貨、送餐。 女步兵華女及Coco早前就因疫情，分別因公司裁員、放無薪假而加入物流平台Zeek，在疫境下另覓出路。

華女及Coco均表示，因為友人介紹而認識該平台，了解到步兵工作時間彈性、又可增加額外收入，故決定加入。不過二人過往分別從事倉務及零售行業，主要都是在室內工作，霎時轉到新環境及模式下工作，都有不習慣的時候。

以華女為例，過去10年都是從事倉務員及在手錶工廠工作。首先在去年10月，以兼職形式加入步兵行列，逢周末接單。直至今年因受疫情影響，面臨公司裁員，再轉為全職步兵。提到轉行當步兵最困難之處，她坦言，一開始需要時間適應工作環境的轉變，當然會有不習慣的時候。

以前一直歎冷氣，在相對舒適的室內環境工作，現在需要在外日曬雨淋，性質截然不同。

地圖找路有學問 選最快路綫

一直從事零售行業的90後Coco，在一個多月前因公司放無薪假而當上兼職步兵。由於近日天氣陰晴不定，她表示會以「事前三寶」，即做足防曬、帶備毛巾、雨具，迎來每日工作。

雖然都是在應用程式上接單，並於居住的地區內游走送餐、送貨，程序簡單。但是Coco亦坦言，需要花上一星期時間適應工作，主要包括熟悉送貨路綫。

看地圖找路也是一門學問，要選擇最快的路綫，盡快將貨物送達到客人手上。

獲客人贈口罩派水 深受感動

她們另分享指，客人們一般看到女步兵送單的反應都會很驚訝，更向其慰問、打氣。華女最印象深刻的是，曾經在一次下雨天送餐後，客人向她遞上一個信封，但是沒說多話。她笑言：

打開信封，裏面充然放着一張加油紙條，還有口罩。

獲雪中送炭的當刻，令她深受感動。

Coco則分享，除了獲派水打氣外，更曾有女客人們會其她取經、了解行情，更表示有意加入「女兵」行列，一起工作。

責任感守時最重要 遲大到者不考慮

隨「疫市奇葩」外送、物流平台崛起，物流平台Zeek分享指，以3月底的周末為例計算，其餐飲外賣配送總單量創新高，有超過2.5萬張；已登記的配送員包括步兵、電單車、客貨車、噸車已超過1萬名。

在招聘步兵、車手等人才的準則方面，Zeek平台資源管理經理麥泳嵐（Rachel）表示，除了須年滿18歲、下載其應用程式作登記及接單作為基本條件外，也會看重其是否具有責任感及守時等工作態度。

她分享稱，曾經有申請人多次登記出席簡介會後沒有露面，或者「遲大到」，都不會獲考慮。而其招聘及審批流程工作一般約需14天。

記者：張寶燕

相關文章

【數碼轉型】網店取代實體店？　港企勿顧此失彼
今日
【數碼轉型】網店取代實體店？　港企勿顧此失彼
【新冠肺炎】「健身中心資助計劃」6月3日截止　累收1300宗申請
2020/05/22
【新冠肺炎】「健身中心資助計劃」6月3日截止　累收1300宗申請
裁員 天氣 疫情 餐飲 外賣 零售 無薪假 單車 全職 兼職

下一篇文章

【數碼轉型】網店取代實體店？　港企勿顧此失彼
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【保就業計劃】拆解申請五大迷思　僱主僱員與自僱人士要注意
【保就業計劃】拆解申請五大迷思　僱主僱員與自僱人士要注意
【口罩供應】 縱橫遊變口罩銷售商　獲授權賣「日本 BIKEN 風太郎三防口罩」
【口罩供應】 縱橫遊變口罩銷售商　獲授權賣「日本 BIKEN 風太郎三防口罩」
【保就業計劃】兼職有強積金戶口　僱主亦可申請計劃
【保就業計劃】兼職有強積金戶口　僱主亦可申請計劃
【口罩供應】Pricerite實惠X CareHK匯愛口罩　即時接受登記（附連結）
【口罩供應】Pricerite實惠X CareHK匯愛口罩　即時接受登記（附連結）
【口罩供應】藥房+網店口罩賣幾錢？　價格日日追蹤
【口罩供應】藥房+網店口罩賣幾錢？　價格日日追蹤
【口罩供應】「星之子」研光觸媒重用式口罩　實惠即日起有售
【口罩供應】「星之子」研光觸媒重用式口罩　實惠即日起有售