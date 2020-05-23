【疫市掙扎】女步兵教路　登記「雙工種」報酬更多

▲ 女步兵華女及Coco分享策略，指要時刻留意平台的應用程式、Telegram群組內的資訊，便可得知散單較多的區域，賺得更多。

新冠疫情帶動「宅經濟」崛起，市場對物流的需求大增加，擔任配送專員如步兵、車手等工作已不僅由男性壟斷。女步兵華女及Coco早前就因疫情，分別因公司裁員、放無薪假而加入物流平台Zeek，在疫境下另覓出路。

時刻留意平台 得悉多散單區

華女及Coco分享策略，指要時刻留意平台的應用程式、Telegram群組內的資訊，便可得知散單較多的區域，賺得更多。每位平台的配送員亦會有評分：

只要守規則，包括不棄單及守時，得分就愈高分。成功獲得報更更份、接單的機會也愈高。

該平台日前亦有推出單車工種，讓步兵登記成為「雙工種」配送員，接到更遠距離的定單。定單距離愈遠，其報酬亦會愈多。

由於該平台有別於一般送餐平台，除了與餐廳合作推出外送服務，亦有個人配送方案、與電商及大型企業如迪卡儂等合作，提供不同貨運定單予步兵選擇。所以亦有多個配送員種類，包括：步兵、單車、電單車、客貨車、噸車。

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報更制步兵 每天有550元最低收入

▲ 華女表示，身邊有不少朋友在不同外送平台從事相關工作，所以事前亦有向他們取經，比拼過不同平台後，得知Zeek可以接到更多種類的單，可能會有更穩定收入。（曾耀輝攝）

目前她就以報更形式，選擇在每日早上11時至下年5時接單，而報更制更可保證每天有550元最低收入。她透露，自己最高峰的月入可達1.5萬元。

▲ 以「自由人」身份工作的Coco就透露，她一般會在每日的繁忙時段：下午5至8時才接單，最多一日可以接獲十多張定單，該區的每張定單報酬約為40多至50多元。（曾耀輝攝）

若然夠運，更可在同一餐廳接獲並賺取3張定單的報酬，毋須額外再走兩趟。她加入一個多月以來，月賺最多約5,000元。

另由於疫情衝擊各行各業，她們均表示在目前經濟環下，將會繼續從事步兵工作，以「多勞多得」的方式賺取收入。

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記者：張寶燕