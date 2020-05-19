【新冠肺炎】工總將舉行虛擬Demo Fest　12間初創網上展示創新產品

▲ 香港初創企業協會將會舉辦為期兩週的虛擬Demo Fest。（Demo Fest網站截圖）

香港工業總會轄下的香港初創企業協會，將會舉辦為期兩週的虛擬Demo Fest。活動將會有12間入圍初創展示一系列為玩具及電子業而量身定制的高增值解決方案。

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虛擬Demo Fest將會在5月25日至6月7日舉行，12間入圍初創將會透過演示短片，向眾多參覽人士推介創意及創科俱備的產品；而是次Demo Fest將邀請眾多人士參覽，涵蓋投資者、加速器人員、商界翹楚、業界領袖、創業家及創科界人士等。

活動展示的方案將涵蓋自動化工序、智慧市場營銷及零售，以及創新電子產品，為工業界解決行業痛點，以提高生產效率，加快轉型步伐。另外，Demo Fest亦將會舉辦五場領袖研討會，邀請來自工總、初創協會、滙豐、興訊實業有限公司及永勤有限公司的代表參與，分享真知灼見。

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初創協會主席趙子翹先生表示︰「鑑於新冠肺炎疫情尚未完全減退，初創協會決定將年度展示日移師到網上舉辦。」他又期望，Demo Fest展示的創科成果將為傳統工業帶來新轉機，使工業家得以受惠。

責任編輯：葉泳珊