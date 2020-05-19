拆息續軟 京東招股港元需求料有限

近日港元拆息續軟，1個月拆息連跌7日，並跌穿0.6厘水平。現時港美息拆息進一步收窄，令套息交易收斂，另外中概股京東（美：JD）預期6月初招股，亦未虞令港元需求急升，資金短期熱錢流入步伐料放慢。

周二港元拆息近乎全綫下跌，1個月拆息跌至0.59101厘，跌約2點子，連跌7日；隔夜拆息亦微跌至0.13036厘。

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對於短期港元的需求，市場關注中概股回流潮會抽高港元的需求。市傳市值第二大中概股京東最快於將於6月初來港招股，不過，目前港元拆息仍未見抽升，反而續軟。

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事實上，以去年底阿里招股凍資經驗，盡管京東集資約30億美元（約234億港元），預期招股凍資額未必會太高。

阿里凍資額不及近期生科新股

集資約千億元的阿里於去年11月上市招股，市場反應熱烈，錄得超購40倍，凍資逾900億元。不過阿里的凍資額均不及近期的生物科技新股。開拓藥業（新股編號：09939）、沛嘉醫療 （09996） 及康方生物 （09926） 盡管集資遠低於阿里，但由於市場熱爆，3隻新股的公開招股分別達1,000億至2,800億元。

阿里招凍資額不及小型股，主要大型股預期分派人人有份，加上第二上市，預期股價上市後難爆升，令孖展需求不及小型股。今次亦是第二上市的京東，招股規模遠低於阿里，因而預期京東的凍資規模有限，未必會抽高港元需求。

港美息差進一步回軟

在套息交易方面，早前資金湧，主要由於美國聯儲局減息後令港美息差拉闊，於4月港美1個月拆息息差曾高見逾1厘，因而帶動套息交易活動活躍。港元強勢，令4月時港滙一再觸及7.75港元兌1美元的「強方兌換保證」，管局曾6度共向市場注入約200億港元。現時本港銀行體系結餘約950億元，息差收窄，套息活動收稍為收歛。現時港美息差1個月拆息息跌至不50點，為3月以來的低位。

責任編輯：錢家鋒

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