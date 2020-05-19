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【美國疫情】鮑威爾促國會 動用所有選項拯救美國人

環球經濟金融 16:44 2020/05/19

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【美國疫情】鮑威爾促國會 動用所有選項拯救美國人

美國疫情持續，美國聯儲局主席鮑威爾今日稍後會到參議院聽證會，預料解釋聯儲局如何協助企業及政府，應對新冠肺炎為經濟帶來前所未有的壓力。在預先公布的演講詞中，鮑威爾料促請國會動用所有可以做的事，以協助美國人渡過困境。

雖然聯儲局的緊急貸款會是演說的重心，但在鮑威爾的演講詞中，亦會促請國會必須做更多的事情來支持美國經濟。

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聯儲局最近的一項研究顯示，在新冠肺炎疫情全球大流行的第一個月，美國年收入少於40,000美元的家庭中，有近40%的家庭都失業。

鮑威爾在最近的講話中多次暗示，國會必須做更多的事情來支持經濟。眾議院此前已經通過了規模達3萬億美元的紓困方案，但共和民主兩黨在下一步分歧很大。

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此紓困方案由民主黨提出，包括向撥款州及地區政府撥款1萬億美元，並向每戶發放最多6,000美元，及支援新冠肺炎病毒測試。

鮑威爾在預先發布的演講詞上指，所有抑制病毒的措施等同為每位美國人及公眾健康作的投資。

鮑威爾又指，為了社會，國會應做所有可做的事情，以紓緩所有受影響的美國人。

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