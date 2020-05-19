【專屬片單】投資人的血淚史 這些金融電影可讓你「上一課」

電影品味與個人的審美觀一樣，會因爲個人喜好、成長環境、性格等因素而有所不同。各位喜歡投資、股票買賣的讀者，看電影時會否選擇相關題材觀看呢？投資大道理也許學不到，但看看別人的故事，也許還可以激勵自己一番，或轉個角度思考，以下是一些有關金融市場的電影推介，不妨在周末空閒時看看吧。



1.華爾街狼人(The wolf of wall street)

真人真事改編，講述前華爾街股票經紀人佐頓貝福（Jordan R. Belfort）的故事。欲望與貪婪是本片的重點，描述了華爾街人對金錢的狂熱，對毒品的依賴，以及放縱的性生活。這說明了金錢的魅力何在，同時構築了華爾街人紙醉金迷的糜爛生活，也突顯了他們骨子裡的「狼性」。

2.孖展風雲(Margin Call)

如果你是位非專業投資者，這套電影也許是極好的風險管理教材，不要輕信那些形象專業的投資專家，他們很有可能為了保住自己利益，讓你替他們「墊屍底」

3.搶錢大作戰(Boiler Room)

在哈佛大學生的必看影片名單上，但故事卻以違法交易與證券市場作主題。一個19歲的年輕人如距離目睹財富的操縱過程，讓誰富有，令他的價值觀徹底扭轉。

4.大賣空(The Big Short)

勇奪第73屆金球獎、第88屆奧斯卡獎。將美國次級抵押貸款債券及其衍生品的起源、發展直至演變為金融危機的過程融入有趣的故事當中，將次貸擔保債務權證、夾層擔保債務權證 、信用違約掉期等產品的操作技巧和手段娓娓道來，全景式地描繪了一個行業和其中形形色色的人物與故事，形成了混亂的交易網，從一個角度揭示了危機的原因和真相。

5.《安隆風暴》(The Smartest Guys in the Room)

同爲真人真事改編，此案不僅令全球五大會計師事務所之一的安達信(Arthur Andersen LLP)被美國證期會吊銷執照，也讓國際知名的麥肯錫顧問公司重傷五內，更讓所有商學院洗心革面，在高喊利潤至上之外，重新向MBA學生傳授「倫理與道德」，兩者之間真的能取得平衡？

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