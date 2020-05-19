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【香港經濟】最新失業率急升　未達沙士高峰8.5%

環球政經 17:03 2020/05/19

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政府統計處今日（19日）發表的最新勞動人口統計數字，比較1至3月及2月至4月期間的數字，失業率由4.2%升至5.2%，創超過10年來的高位，但未達沙士高峰時的8.5%；就業不足率亦由2.1%，上升至3.1%，創超過15年來的高位。勞工及福利局局長羅致光表示：「總就業人數及勞動人口的按年跌幅分別進一步擴大至5.4%及3.0%，兩者皆為有紀錄以來的最大跌幅。」

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與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率急升至9.0%，為超過15年來的高位。就業不足率則急升至5.9%，為有紀錄以來的最高位。當中，餐飲服務活動業的失業率及就業不足率分別急升至12.0%及8.4%。建造業的情況同樣嚴峻，其失業率及就業不足率分別上升至10.0%及8.0%。大多數其他行業的勞工市場情況亦惡化，尤其在教育業、資訊及通訊業、專業及商用服務業（不包括清潔及同類活動），以及藝術、娛樂及康樂活動業。

統計是由抽樣系統選出約2.7萬個住戶，共約7.6萬人代表本港人口的情況，總就業人數由1至3月的372萬人，下跌至2至4月的365.7萬人，減少約6.2萬人，同期的總勞動人口亦由388萬下跌至385.9萬人，減少約2.2萬人；失業人數（不經季節性調整）由1至3月的16萬人上升至2至4月的20萬人，增加約4萬人；同期的就業不足人數亦由8萬人上升至11.8萬人，增加約3.5萬人。
　　

撰文 : 黎海怡

勞工及福利局 政府統計處 餐飲 建造 零售 行業 失業率 香港 就業人數

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