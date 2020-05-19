本港最新失業率5.2% 創逾10年高

▲ 政府公布，最新失業率為5.2%

政府統計處發表的最新勞動人口統計數字，經季節性調整的失業率由1月至3月的4.2%，上升至2月至4月的5.2%，為2009年10年以來最高。就業不足率亦由1月至3月的2.1%上升至2月至4月的3.1%，為超過15年來的高位。

政府表示，在2月至4月期間，大多數主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）均見上升，其中建造業、零售、住宿及膳食服務業、資訊及通訊業、專業及商用服務業（不包括清潔及同類活動）、教育業，以及藝術、娛樂及康樂活動業有相對明顯的上升。就業不足率方面，上升主要見於樓房裝飾、修葺及保養業、零售、住宿及膳食服務業、運輸業，以及教育業。

勞工及福利局局長羅致光表示，疫情繼續廣泛影響經濟活動，勞工市場進一步急劇惡化。總就業人數及勞動人口的按年跌幅分別進一步擴大至5.4%及3%，兩者皆為有紀錄以來的最大跌幅。

以行業計，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率急升至9%，為超過15年來的高位；就業不足率則急升至5.9%，為有紀錄以來的最高。當中，餐飲服務活動業的失業率及就業不足率分別急升至12%及8.4%。

另外，建造業的情況同樣嚴峻，其失業率及就業不足率分別上升至10%及8%。大多數其他行業的勞工市場情況亦惡化，尤其在教育業、資訊及通訊業、專業及商用服務業（不包括清潔及同類活動），以及藝術、娛樂及康樂活動業。



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