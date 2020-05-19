【抗衡Android】華為自家HMS平台每月活躍用戶達6.5億

▲ 華為表示，希望能夠做到未來幾年全球移動生態三分天下有華為。

Google 此前停止向華為提供 Google行動服務（GMS） 服務，華為為此推出自家的 HMS（Huawei Mobile Service） 。華為消費者業務雲服務副總裁譚東暉在華為消費者業務峰會上透露，今年首季HMS全球每月活躍用戶達6.5億，同比增長25%。

譚東暉又透露，全球註冊開發者已超過140萬，同比增長115%；今年5月已增長至150萬；接入HMS Core的應用數量超過6萬款，同比增長66.7%。

譚東暉表示，華為希望能夠做到，未來幾年全球移動生態三分天下有華為（蘋果iOS、Google GMS和華為HMS）。

受美國出口禁令影響，Google 此前停止向華為提供 GMS。從 Mate 30 開始，華為旗下新機都沒辦法再使用 GooglePlay、Gmail、Google Maps、YouTube 等服務。根據2017年數據，Google 的Android 平台每月活躍用戶超過20億。

在峰會上，華為同時公布，今年首季華為消費者業務全球總銷售額實現了同比增長，其中手機下滑17%，PC增長120%，可穿戴增長60%，路由器增長70%，TWS耳機增長130%。IoT設備增長彌補了手機銷量的下滑。

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編輯：吳敏芳