【重新搭飛機】中國南韓再創先河 強檢疫無礙機票售罄

▲ 【新冠肺炎疫情】重新搭飛機 中國南韓再創恢復國際航班先河 強檢疫無礙機票售罄

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情全球大流行，國際民航業首當其衝；中國、南韓在國際間首先成功控制疫情，恢復國際航班方面也率先摸索道路。來往中國及南韓航班本月陸續恢復，檢疫要求提高並未阻礙機票售罄。疫情下恢復國際航班可謂互相信任象徵，不是所有國家都做得到。

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中國自3月底開始基本上禁止了所有外國人入境，但隨住中國與南韓疫情顯著改善，兩國航班正陸續恢復。彭博社報道，中國及南韓之間空中走廊本月重開，首爾再次有定期航班來往上海、天津、重慶等多處中國城市。

全球大瘟疫下搭飛機當然不再一樣。乘客出發前兩周需要持續接受檢查，並參與病毒檢測，抵步後要隔離兩天，並再做血液測試。

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儘管如此，機票需求並未受到打擊。南韓貿易協會代表表示，協會每日收到300個南韓企業電話，他們都有興趣參與檢疫計劃，安排商務人員前往中國。

大韓航空現時每周有1班航班來往中國沈陽，機票售罄不誤，而飛的更是330多座波音777，而不是小型窄體客機。大韓航空正計劃下月恢復更多來往中國航班，重飛北京、上海、青島等地。

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除了中國及南韓，世界部分地區亦正嘗試合作重啟國際民航。波羅的海三國立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞上周同意，解除三國之間旅遊限制。澳洲及新西蘭成功控制疫情，也計劃恢復兩國航班。

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責任編輯：方圓之