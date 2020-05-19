【中美角力】華府與藥企簽巨型合約 原料生產綫搬回美國

▲ 特朗普政府與本地藥企簽合約，將藥物原料及非專利藥生產搬回美國。

新型冠狀病毒疫情持續，令美國驚覺，美國作為世界醫藥科技一哥，藥股市值不菲，但藥物原料或非專利藥生產，非常依賴中國及印度。華府據報擬與本土藥企Phlow Corp合作，簽訂生產合約，將生產綫搬回美國。

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《紐約時報》報道，美國衛生部旗下的的美國生物醫學高級研究與開發局（BARDA）已與藥企Phlow Corp簽署價值3.54億美元、為時4年的合約，藥物原料及非專利藥生產綫班師回美。

報道指，合約有機會延長至10年，總值8.12億美元，是BARDA有史以來批出的最大規模合同。

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Phlow Corp可謂中頭獎，暫時未能確認獲青睞原因。惟Phlow Corp「愛國心」相當澎湃，翻查其網站，可見不少政治性字句，稱美國藥物生產綫殘破不堪，對外國供應商的依賴達危險程度，與特朗普美國優先的理念如出一轍。

計劃尚未正式公布，惟白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）周一已露口風，形容這是美國將藥物生產本土化的歷史時刻，不但帶回重要藥物，而且與外國的高污染血汗工廠相比，成本上亦有競爭力。

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責任編輯：林建忠

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