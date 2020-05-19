環聯：首季逾期還款率持續上升　Z世代消費者增速最快

▲ 環聯表示，今年首季循環貸款類升19基點至0.57%。

環聯公布今年首季信貸行業報告，所有主要消費者信貸類別的應繳款項結欠在第一季均按年下降；惟信用卡貸款、按揭則分別按年增長11.5%和9.6%。同時，逾期還款率持續上升，尤其是私人貸款、循環貸款分別為0.49%、0.57%，按年升12及19個基點；信用卡同期亦增長10個基點，至0.26%水平。在上述3個類別中，Z世代（95後）消費者在過去兩季的逾期還款率增速最快。

最新一季，除新增信用卡賬戶按年不變、汽車貸款宗數增加外，整體新增貸款數目皆下降。在所有主要信貸類別中，新增消費者信貸申請按年大幅下降，但個人貸款則按年略有增長。信貸記錄查詢的下降顯示在首季消費者對新信貸的需求受到負面影響。

全球疫情拖累經濟狀況，並衝擊香港消費者的收入，削減開支，且普遍地降低對信貸的需求。同時逾期還款率開始攀升，尤以信用卡、私人貸款和循環貸款這3個產品最為顯著，以致財務機構收緊貸款審核標準。消費者行為和放貸模式的轉變，導致香港消費者信貸交易轉趨淡靜。

環聯又指，經濟持續下滑，令消費者的信心在去年第四季下降，該季新增按揭宗數按年跌17.8%，1月因應疫情而實施的各項措施，以及物業交易的難度增加，將會對上季的按揭貸款宗數產生重大影響。

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