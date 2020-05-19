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任天堂起訴Switch破解工具分銷商　每單交易索賠2萬元

科技 15:57 2020/05/19

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美國任天堂於上周，向俄亥俄州和西雅圖法院入稟，控告銷售破解Switch遊戲機及盜版遊戲的非法軟件商。

任天堂Switch遊戲機大受歡迎，更成為新冠肺炎疫情下打發時間的寵兒，但破解、盜版等問題仍駱驛不絕。美國任天堂於上周，向俄亥俄州和西雅圖法院入稟，控告銷售破解Switch遊戲機及盜版遊戲的非法軟件商。第一宗訴訟針對網站UberChips的網主Tom Dilts Jr.，另一宗涉及多個被告，他們均來自銷售黑客組織Team Xecuter，亦是網站的網主。

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任天堂在訴訟中稱，這些破解工具屬侵權操作系統，允許Switch玩家繞過任天堂保護產品的技術措施，一旦保護遭解除，玩家即能下載未經授權的操作系統，並玩盜版遊戲。

目前，售賣Switch破解工具的UberChips，網站已顯示離線狀態，但第二宗訴訟中的其他網站仍然運作。外媒《Polygon》發現，用來破解Switch的工具售價高達47.99美元（約372港元），而可以破解Switch Lite和新版Switch型號的工具則接受預訂中，並已賣出幾百套。任天堂形容，這對公司造成了「巨大損失」。

訴訟書表明，任天堂要求每名被告就每宗非法交易，賠償2500美元（約19300港元），並永久終止相關網站營運。

責任編輯：姚慧儀

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