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【海洋公園救亡】劉鳴煒：海洋公園一旦倒閉　開支或達100億元

金融經濟 15:38 2020/05/19

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海洋公園董事局副主席劉鳴煒表示，海洋公園一旦倒閉，粗略估計開支需要100億元，以安置動物及遣散2,000名員工等。

立法會財委會今早繼續審議政府資助海洋公園營運一年的54億元撥款申請。 海洋公園董事局副主席劉鳴煒坦言，海洋公園一旦倒閉，粗略估計開支需要100億元，以安置動物及遣散2,000名員工等。

無Plan C　倒閉涉資比撥款還要多

對有意見指先撥款11億元營運半年，劉鳴煒透露海洋公園關閉時，曾與商業夥伴及債權人協商，稱「54億元是避免公園清盤的最低數目」，又指近日不少意見認為公園可向保育、教育、休閒用途，甚至園內建屋等方向發展。劉鳴煒指，「公園一旦清盤，所有方案都不可行，屆時只會無秩序、混亂地倒閉。即使有秩序解散，仍需時6至9個月」，強調「無Plan C」，倒閉涉款達100億元，比撥款還要多。

劉鳴煒指出，管理層4年前已預示旅遊組合改變帶來的危機，強調已不斷調整運作「有做嘢」。他又指，多年來海洋公園在無政府資助下，要提供公共服務，又要自負盈虧，並不容易。他稱，不少人或不明白公園不只是一盤生意，「關掉過山車，可用錢買回來，但有些失去了就永遠失去」，包括動物拯救、教育及保育工作，重申不存在故意去「逼」某一方做決定，不過任何檢討方案都比清盤好。

立法會財委會今早開會2小時，結束前仍未完成審議政府資助海洋公園撥款申請。

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政治 疫情 劉鳴煒 海洋公園

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