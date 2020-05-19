淘大花園連天台特色戶呎價逾2萬元　創屋苑歷史新高

在疫情有所好轉下，本月樓市氣氛熾熱非常，二手市場屢錄高價成交，淘大花園本月已暫錄約14宗成交，交投加快，平均實用呎價約16,688元水平。中原地產區域營業經理賴仲軒表示，該行日前促成一宗淘大花園高價成交，單位為L座一伙頂層連天台特色單位，實用面積242平方呎，採開放式間隔。單位擁約200平方呎天台，望開揚翠綠山景。

原業主最初開價538萬元，最終以512.8萬元易手，折合實用呎價21,190元，呎價創屋苑歷史新高。賴仲軒指，新買家為外區上車客，鍾情單位擁天台，景觀開揚，議價後即拍板入市自用。

淘大花園數日前也錄得高價成交，其中H座中層2室，實用面積約391方呎，為兩房間隔，可望維港海景，以660萬元完成交易，為疫情爆發後同類型單位新高呎價，折合實用面積呎價約16,880元。

淘大花園近日交投增，相信是由於該屋苑鄰近港鐵九龍灣站的市區上車盤。據中原地產網站的放盤資料，現時屋苑仍有樓價低於600萬元以下放盤，難怪成買家搶奪的對象。