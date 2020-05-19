【新冠肺炎】南韓：新冠「復陽」患者不傳染　本周二起毋須隔離

新冠肺炎感染個案不斷攀升，全球已經累計490萬人感染新冠病毒，如今各地又屢現「復陽」案例，不過南韓當局周一（18日）表示，新型病毒患者在康復後，再次對病毒檢測呈陽性的「復陽」病例，不具有傳染力，並於周二（19日）開始解除其相關措施隔離。

南韓中央應急處置本部防疫總括組長尹泰皓本周一於例行 記者會上表示，沒有證據顯示复陽患者會將病毒傳染給他人，其接觸者中也未受感染，其呼吸系統樣本 亦未有發現活病毒 。

截至上周五（15日），南韓共 發現 447宗復陽病例，佔全部確診案例的4.5%。此前復陽患者如一般確診病例一樣須接受隔離建議，但南韓當局決定周二零時起解除復陽人士隔離措施，毋須再接受病毒檢測及醫學觀察，讓其重返日常生活， 並決定不再使用 「復陽」 病例這一名稱。

相關文章：【美國疫情】洛杉磯欲延長居家令 特朗普：形同尋死

根據台灣媒體報導，中央流行疫情指揮中心召集人張上淳亦表示，台灣也有類似案例，患者康復後回到家接觸家人後，無家人受感染，採檢結果亦呈陰性，上述證據顯示，復陽個案目前暫時不會傳染給他人。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！