【新冠肺炎】南韓：新冠「復陽」患者不傳染　本周二起毋須隔離

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新冠肺炎感染個案不斷攀升，全球已經累計490萬人感染新冠病毒，如今各地又屢現「復陽」案例，不過南韓當局周一（18日）表示，新型病毒患者在康復後，再次對病毒檢測呈陽性的「復陽」病例，不具有傳染力，並於周二（19日）開始解除其相關措施隔離。
南韓中央應急處置本部防疫總括組長尹泰皓本周一於例行記者會上表示，沒有證據顯示复陽患者會將病毒傳染給他人，其接觸者中也未受感染，其呼吸系統樣本亦未有發現活病毒。
截至上周五（15日），南韓共發現447宗復陽病例，佔全部確診案例的4.5%。此前復陽患者如一般確診病例一樣須接受隔離建議，但南韓當局決定周二零時起解除復陽人士隔離措施，毋須再接受病毒檢測及醫學觀察，讓其重返日常生活，並決定不再使用「復陽」病例這一名稱。
根據台灣媒體報導，中央流行疫情指揮中心召集人張上淳亦表示，台灣也有類似案例，患者康復後回到家接觸家人後，無家人受感染，採檢結果亦呈陰性，上述證據顯示，復陽個案目前暫時不會傳染給他人。
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撰文 : 國際組