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【阿里巴巴股價】投資者趁消息出貨　「3千人操」排隊210元沽阿里巴巴

金融經濟 15:22 2020/05/19

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【阿里巴巴股價】投資者趁消息出貨　「3千人操」排隊210元沽阿里巴巴

阿里巴巴 （09988） 股價受恒指公司宣布將允許同股不同權（WVR）及第二上市企業納入指數消息帶動，阿里巴巴股價繼昨日偷步炒上後，今日再升逾3%，高見211.8元。不過，投資者趁消息出貨先行獲利，午後於阿里巴巴210元價位，出現「3千人」操沽盤。

截至下午3時6分，阿里巴巴於210元價位排出3100個沽盤，涉210萬股或4.4億元，並再於210.5元排出1600個沽盤，涉110萬股或2.3億元。

阿里巴巴昨重上200元水平，按今早高位211.8元計，阿里巴巴本周已累升8.9%。

高盛假設阿里巴巴、美團點評 （03690）  和小米 （01810） 股份都能納入恒指、國指後，阿里權重達上限5%，將有約13億美元（約100億港元）被動追入股份。另外，中信証券指出，阿里巴巴有望最早8月獲納入恒指及國指，但預計阿里巴巴短期內仍不會被納入港股通。

【WVR染藍】中信証券︰阿里巴巴最快8月染藍 惟短期難入港股通

【WVR染藍】高盛分析W股入恒指贏家輸家　阿里美團將有100億追貨

【WVR染藍】阿里巴巴美團小米入恒指　阿里巴巴佔恒指5%定3.5%？

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 藍籌股 指數 恒生指數 阿里巴巴 第二上市 同股不同權 阿里巴巴－SW（09988）

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