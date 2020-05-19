【中澳貿易戰】中方拒接電話 澳洲欲就加大麥關稅對話

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德國人疫情下對中國好感增 對美國觀感轉差
全球新冠肺炎疫情呈緩和趨勢，澳洲主張對疫情源頭進行獨立調查。中澳關係其後更趨緊張，中國更向進口的澳洲大麥加徵合計80%的關稅。澳洲媒體引述澳洲貿易部長及農業部長指，他們曾於中國加徵關稅前夕，尋求與中國對話，但兩人都遭中方拒接電話。
澳洲總理莫里森（Scott Morrison）呼籲對新冠疫情起源進行調查，又曾表示新冠肺炎病毒最可能來自中國的野生動物市場，令中澳關係加劇惡化。
中國駐澳洲大使成競業威脅，如莫里森繼續推動調查，中國消費者會抵制澳洲商品。中國政府其後宣布為反傾銷和反補貼稅，周二（19日）起向澳洲進口的大麥徵收80%的關稅。
澳洲貿易部長伯明翰（Simon Birmingham）表示，中國政府落實加徵關稅前，他已經要求與中國外交官員就此事對話，但指「對話的請求現階段尚未獲滿足。」（That request has not been met with a call being accommodated at this stage.）
澳洲農業部長利特爾普勞德（David Littleproud）亦承認，由於中澳兩國之間的貿易緊張局勢持續惡化，他也無法與中國政府高級官員對話。
利特爾普勞德更指：
我已經伸出手，但對方的回應顯示，我們將來也沒有機會就目前面臨的挑戰作對話。
（I've reached out and they've come back to me and indicated that there isn't an opportunity for us to talk in the near future about the challenges we've got）
中國外交部上周表示，新貿易措施與澳洲呼籲對疫情進行獨立調查無關，更指有人將這些問題聯繫到外交關係緊張的情況，是一種政治解讀。
據悉，中國商務部部長鐘山周一（18日）於記者會上回答記者問題約1小時，但國務院人員一再避免讓記者發問有關澳洲的問題。
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責任編輯：何穎兒