【中澳貿易戰】中方拒接電話 澳洲欲就加大麥關稅對話

▲ 澳洲貿易部長及農業部長指,曾於中國加徵澳洲進口大麥關稅前夕,尋求與中國對話,但兩人都遭中方拒接電話。

全球新冠肺炎疫情呈緩和趨勢,澳洲主張對疫情源頭進行獨立調查。中澳關係其後更趨緊張,中國更向進口的澳洲大麥加徵合計80%的關稅。澳洲媒體引述澳洲貿易部長及農業部長指,他們曾於中國加徵關稅前夕,尋求與中國對話,但兩人都遭中方拒接電話。

澳洲總理莫里森(Scott Morrison)呼籲對新冠疫情起源進行調查,又曾表示新冠肺炎病毒最可能來自中國的野生動物市場,令中澳關係加劇惡化。

中國駐澳洲大使成競業威脅,如莫里森繼續推動調查,中國消費者會抵制澳洲商品。中國政府其後宣布為反傾銷和反補貼稅,周二(19日)起向澳洲進口的大麥徵收80%的關稅。

澳洲貿易部長伯明翰(Simon Birmingham)表示,中國政府落實加徵關稅前,他已經要求與中國外交官員就此事對話,但指「對話的請求現階段尚未獲滿足。」(That request has not been met with a call being accommodated at this stage.)

澳洲農業部長利特爾普勞德(David Littleproud)亦承認,由於中澳兩國之間的貿易緊張局勢持續惡化,他也無法與中國政府高級官員對話。

利特爾普勞德更指:

我已經伸出手,但對方的回應顯示,我們將來也沒有機會就目前面臨的挑戰作對話。

(I've reached out and they've come back to me and indicated that there isn't an opportunity for us to talk in the near future about the challenges we've got)

中國外交部上周表示,新貿易措施與澳洲呼籲對疫情進行獨立調查無關,更指有人將這些問題聯繫到外交關係緊張的情況,是一種政治解讀。

據悉,中國商務部部長鐘山周一(18日)於記者會上回答記者問題約1小時,但國務院人員一再避免讓記者發問有關澳洲的問題。

