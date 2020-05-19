飲橙汁提高免疫力？　美國橙汁銷量急增逾半成

新型肺炎疫情肆虐期間，美國民眾消費大減，卻因想增強免疫力而多喝了橙汁，令橙汁成為今年表現最好的商品。紐約橙汁期貨價格由年初至今上漲約27%，創逾一年以來最高水平。據Nielsen數據顯示，在美國橙汁銷售額4個星期間（截至4月11日）按年增加46%，達4400萬加侖，為2015年1月以來的最高水平。

近幾十年來，橙汁需求一直在下降，其中原因是消費者避免含糖飲料。此次橙汁價格上漲除了是因為疫情，亦在於最大水果種植國巴西受惡劣天氣影響，導致產量減少。

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另外，有美國果汁供應商表示，西柚汁在3月下旬的銷量亦較前幾周增長了近半成，4月下旬更激增9成，並和橙汁銷量一樣仍在持續增長，而在過去四年的平均增長率僅約20%。

放眼全球，各國民眾都增加購買可能有助增強免疫系統、維持健康的產品。橙汁因含豐富的維他命C而受到追捧，在亞洲消費者則開始崇尚傳統療法抗疫——越南對黑蒜的需求大增，印尼則多了民眾採購由天然草本成分（薑黃、薑及檸檬草）的飲品「Jamu」。

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