▲ 【美國疫情】洛杉磯欲延長居家令 特朗普：形同尋死

美國疫情持續，美國多地陸續解封，但洛杉磯政府此前表明有意延長居家令至8月。美國總統特朗普（Donald Trump）形容，洛杉磯政府的決定是「求死的願望」（death wish）。

特朗普形容，現時的處境不是「單程路」（one-way street），稱在解決一個大問題的同時，亦應理解另一方面的問題。

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特朗普又指，如果洛杉磯延長居家令至8月，是個「求死的願望」（death wish），因在兩方面都會死亡。

洛杉磯縣公共衛生局長費雷爾（Barbara Ferrer）曾指，居家令「絕對」（with all certainty）會一直延長至8月。她指，希望在未來3個月內能逐步解封，但倘尚未有大規模的治療測試，或者民眾無法每日在家進行檢測，完全解封的可能性很小。

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另外，美國德州州長艾博特（Greg Abbott）宣布，德州將進入第二階段解封，周一起辦公室、健身室、工廠可復工。辦公室最多可容納5名員工，而大型企業則最多可讓25%員工復工。餐廳、酒吧等在周五可放寬顧客的人數，並可恢復部分體育運動。

自5月6日起，德州的零售店、電影院、游泳池等，已獲准以最多25%的客流量開放。

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