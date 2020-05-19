Moderna高追博得過？ 《CNBC》倡以「槓鈴策略」分散風險

美國生物科技公司Moderna研發的新冠肺炎疫苗，早期臨床測試效果正面，帶領道指收市升逾900點，延續美國股市三日升勢。市場迎來帶來一陣樂觀氣氛，但美國財經頻道《CNBC》節目主持人克萊默（Jim Cramer）勸投資者勿過於樂觀，建議採取槓鈴策略（Barbell Approach），以平衡收益與波動。

所謂「槓鈴策略」，即集中於兩類即集中於兩類極端投資，在某些投資領域採保守的策略，在其他領域中則表現得較進取積極、承擔更多風險。克萊默的投資策略主張找到疫情期間走勢強勁的股票，另一方面找到疫情過後能夠大放異彩的股票。

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儘管克萊默也讚揚這一進展，但仍抱持謹慎態度，並指此數據不能證明甚麼，只能說Moderna或朝向正確的道路。由於第二疫情是否爆發仍是潛在風險，若經濟封鎖措施再現，今天許多的贏家恐被打回原形。他又直言，投資者在此時入市，是抱持「有殺錯無放過」的態度，萬一Moderna的疫苗後來被證實無效，此前受消息刺激上漲的股票將非常脆弱。

據Moderna指，一共有45名患者參與是次人體實驗中，分三組分別注射兩劑25微克、100微克或250微克的疫苗。實驗結果顯示，在第43天，即注射第2劑疫苗的兩周後，注射25微克的參與者血液的抗體水平，與新冠肺炎康復者體內相約；注射100微克的參與者體內的抗體水平，則「明顯高於」（significantly exceeded）康復者的水平，而注射250微克的參與者結果尚未得出。消息一出，該公司股價飆升近兩成80美元，創下歷史新高。

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