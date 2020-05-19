【海洋公園危機】若倒閉涉款高達100億元　劉鳴煒稱無Plan C

陷入財困的海洋公園6月底將耗盡現金流，若未能得到政府撥款54億元救亡，或會隨時倒閉，立法會財委會今繼續審議撥款，會上議員討論2小時仍未有定案。

海洋公園董事局副主席劉鳴煒，昨接受訪問時表示，管理層4年前已預示遊客組合改變帶來的危機，強調已不斷調整，是「有做嘢」，一旦海洋公園倒閉，屆時涉款會高達100億元，他指出事件是「無Plan C，54億元不能少」，但如果最終倒閉，會以動物及員工福祉為依歸。

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他又指出，海洋公園過去數年面對不同挑戰，除新冠肺炎疫情及社會事件外，整個旅遊結構面臨改變，「即使旅客入境人數增，但旅客組合、玩嘅事物都與過去10年不同」，強調管理層一早知悉，並不斷調整運作，2015至19年期間，人均入場飲食及消費額均升38%，「我哋不是齋坐唔做嘢，有同政府傾」。

劉鳴煒表示，多年來海洋公園在無政府資助下，要提供公共服務，又要自負盈虧，並不容易，不少人或不明白公園不只是一盤生意，「關掉過山車，可用錢買回來，但有些失去了就永遠失去」，包括動物拯救、教育及保育工作，重申不存在故意去「逼」某一方做決定，不過任何檢討方案都比清盤好。