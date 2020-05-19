【中概股】一中概股六遭沽空狙擊　渾水質疑「跟誰學」8成用戶是Bot

▲ 中概教育股跟誰學再度遭狙擊，渾水指其收入、用戶數目造假。

中概教育股跟誰學（美：GSX）多次淪為沽空機構狙擊目標，渾水於周一（18日）出手做空該股，指跟誰學造假營收、綫上用戶數目，以及報少各項開支。跟誰學美股盤中曾挫16%，見低位29.71美元，最終收報32.84美元，跌7.31%。公司今日就沽空報告回應，數據來源混亂，且充滿對公司業務的無知，表示譴責。

渾水懷疑跟誰學有7成，甚至8成的用戶是「假用戶」，該結論是基於公司的綫上用戶及出勤數據所得出。且有一名公司的前經理對渾水證實該結論，亦解釋了跟誰學應用bot（機器人）運營的各種細節。

渾水指，跟誰學虛構至少80%的營收，且虛假地少報各項開支。另外，董事長陳向東抵押3.18億美元的股份，出借人為瑞士信貸，出借人一旦拋售股份，投資者將面臨股價暴跌的風險。

綜合今年2月至5月媒體報道，跟誰學已先後收到香櫞（Citron）、灰熊（Grizzly Research）、天蠍創投、渾水共計6份沽空報告，至少16家美國律所發起集體訴訟。

業績亮眼 現內地唯一盈利的在綫教育上市公司

跟誰學2019年中赴美上市，是目前中國唯一盈利的在綫教育上市公司，其每一季業績十分亮眼。

根據公司首季業績披露，實現現金收入13.7億元人民幣（下同），按年大增近3.6倍；非美國通用會計準則下淨利潤為1.9億元，按年增長逾4倍。正價課付費人次達77.4萬，按年多3倍。

中國在綫教育市場已相對穩定，面臨包括新東方（美：EDU）、好未來（美：TAL）等對手的競爭下，截至目前為止，跟誰學保持8個季度盈利，以及6季度收入增速超過4.5倍。

相關文章：納斯達克將收緊上市規則 限制中資企業IPO

相關文章：【瑞幸翻版】中概股好未來揭員工造假虛增收入 曾跌近3成

相關文章：【中概股造假】瑞幸造假火燒連環船 信心危機蔓延中概股集體受累

相關文章：【瑞幸造假】中證監調查組傳入駐瑞幸 調查財務狀況