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Google搜尋應用新增Dark Mode設計

科技 15:30 2020/05/19

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Google搜尋應用終於跟風，日前迎來全新的Dark Mode界面設計！

自從去年iOS 13引入Dark Mode（暗黑模式）以來， Apple 旗下的應用程式都陸續加入支援行列，既要與系統配色看齊，同時也讓使用者看得更舒適。Google搜尋應用終於跟風，日前迎來全新的Dark Mode界面設計！

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傳統的智能手機系統，大多以Light Mode作主軸，即白底黑字。早期有研究指，明亮模式的色彩對比度可提升用戶的閱讀能力；但隨著更多深入研究發現，Dark Mode既能省電，而且非常適合年紀較大的使用者，以及於夜間閱讀時，可有效減輕眼睛的負擔。

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Google表示，Dark Mode將在一周內陸續推出至各手機用戶，該功能早於數個月前加入到應用程式的Beta版本，如果用戶現時仍未見到新模式出現，則可能需要等待幾天。在陸續推送更新後，Android 10或iOS 13以上的Google搜尋應用程式，將會自動對應系統顯示模式而變化，用戶無需自行轉換。若用戶不喜歡新界面設計，則可自行在應用程式中關閉Dark Mode切換功能。

責任編輯：施雯雯

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