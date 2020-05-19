歐盟發債5千億歐元 復興歐洲措施劍指中國？

▲ 周一（18日）法國總統馬克龍和德國總理默克爾，舉行視像記者會，宣布將發債5000億歐元（4.2萬億港元），以挽救歐盟區經濟，可望成為首次以歐盟名義集資的例子。

全球大流行的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情重創歐洲多國經濟，繼早前歐盟27國已同意推出5400億歐元的緊急措施外，周一（18日）法國總統馬克龍和德國總理默克爾，舉行視像記者會，宣布將發債5000億歐元，以挽救歐盟區經濟，可望成為首次以歐盟名義集資的例子。

【美國疫情】紐約市死亡率最高差15倍 黑人拉丁裔是重災區

特朗普威脅退出世衛 永遠取消世衛資助

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和德國總理默克爾（Angela Merkel），舉行視像記者會，宣布「法德倡議」提案，建議成立5000億歐元（4.2萬億港元）的「復興基金」，以協助最受疫情打擊的行業和地區。這次法、德兩國倡議發債，若歐盟其餘25國同意通過，將是有史以來，首次以歐盟名義發債集資。

歐洲債務問題纏繞多年，其中意大利等南歐國家債務嚴重，要以整體歐盟名義發債，有可能會拖累本身經濟相對穩健的國家如德國、荷蘭等國家，故德國總理默克爾一直反對「債務共同化」（debt mutualisation）。

【特朗普試藥】霍士主持也震驚 「這會殺死你」

【特朗普試藥】自爆食瘧疾藥抗病毒 副作用脫髮易怒

今次疫情終令默克爾讓步，但她強調，這次成立「復興基金」應被視為「一次性」動作（“one-off effort”）：

「因為這場不尋常的災難，我們只好不走尋常路。」（“because of the unusual nature of the crisis, we are choosing an unusual path”）

Moderna新冠肺炎疫苗測試效果「正面」 道指場外曾升700點

【意大利疫情】髮廊、餐廳周一起解封 宗教活動恢復

根據提案，這次發債，收到資金的成員國將不需要償還現金。相反，債務責任將加到歐盟的預算中，成員國的會費會根據其經濟的規模和繁榮程度而有所調整。

另外，有分析指，這次提案劍指中國。因在這次疫情中，歐盟各國醫療物資短缺，需向中國購買，暴露不足。故提案亦提出需要制定政策，以確保歐盟區在危機下仍能正常運作，當中包括加強歐盟各國在衛生政策上的合作，如疫苗研發、建立完備的藥物和醫療用品生產線等，減少對其他生產國的依賴。

鮑威爾否認聯儲局板斧已使盡 「我們完全不缺彈藥」

【美國疫情】「封城比病毒殺更多人」白宮貿易顧問指

記者：葉芷樺

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品