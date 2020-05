歐盟發債5千億歐元 復興歐洲措施劍指中國？

全球大流行的新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情重創歐洲多國經濟,繼早前歐盟27國已同意推出5400億歐元的緊急措施外,周一(18日)法國總統馬克龍和德國總理默克爾,舉行視像記者會,宣布將發債5000億歐元,以挽救歐盟區經濟,可望成為首次以歐盟名義集資的例子。

法國總統馬克龍(Emmanuel Macron)和德國總理默克爾(Angela Merkel),舉行視像記者會,宣布「法德倡議」提案,建議成立5000億歐元(4.2萬億港元)的「復興基金」,以協助最受疫情打擊的行業和地區。這次法、德兩國倡議發債,若歐盟其餘25國同意通過,將是有史以來,首次以歐盟名義發債集資。

歐洲債務問題纏繞多年,其中意大利等南歐國家債務嚴重,要以整體歐盟名義發債,有可能會拖累本身經濟相對穩健的國家如德國、荷蘭等國家,故德國總理默克爾一直反對「債務共同化」(debt mutualisation)。

今次疫情終令默克爾讓步,但她強調,這次成立「復興基金」應被視為「一次性」動作(“one-off effort”):

「因為這場不尋常的災難,我們只好不走尋常路。」(“because of the unusual nature of the crisis, we are choosing an unusual path”)