【中美貿易協議】疫情敏感時刻怎執行 商務部：不能答

中美貿易戰協議再遇風浪。新型冠狀病毒肺炎(新冠肺炎)美國疫情大爆發,特朗普政府連番指摘中國;中美5G角力白熱化,美國推新措施針對華為;全球經濟大危機,中美貿易戰協議執行難上難,陰溝翻船機會恐怕與日俱增。中美關係在中國兩會即將舉行之際更成敏感話題,《日經新聞》詢問中美貿易戰協議問題時,中國商務部回應「不能答覆」。

中美今年1月簽署中美貿易戰第一階段貿易協議,同意在2017年基礎上,美國2年內向中國增加出口2,000億美元貨品。中美貿易協議原本皆大歡喜,關稅戰停止,美國總統特朗普更可拿着這份政績參加11月選戰。

然而,隨後新冠肺炎疫情全球大流行,令不到半年前的中美貿易戰協議已恍如隔世,如期落實機會看來相當渺茫。要實現中美協議目標,中國今年首4個月需進口700多億美元美國貨,惟實際數字只有367億,約得一半。

華盛頓智庫戰略與國際研究中心(CSIS)推算,中國今年全年進口美國貨金額,只會及中美貿易戰協議目標31%。

特朗普對中美貿易戰協議態度,亦變得舉棋不定。特朗普就美國疫情怪責中國,「100份協議都抵不上」,揚言對中國重徵關稅,變相撕毀協議,但其後又稱中國可能想重新談判(推翻協議),「我不想」。

中美貿易戰協議規模之大,原本就相當「離地」,實現難度如今在新冠肺炎疫情下更恐翻倍。只是協議始終仍是可以宣傳的政績,特朗普如果重新啟動中美關稅戰,更須承受大選中流失美國農民支持風險。

投行Nordea分析師Andreas Steno Larsen及Joachim Bernhardsen直言,中美貿易戰協議「生來就是為了死亡」(The trade deal was always born to die),只是無人在美國大選之前有動機把事實說出來。

