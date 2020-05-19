迪士尼高層Kevin Mayer過檔　將於TikTok擔任CEO迎挑戰

迪士尼串流業務高層梅耶爾（Kevin Mayer）將於6月擔任短影音社交程式TikTok（抖音）CEO一職外，亦會成為TikTok母企字節跳動的COO（首席運營官）。

據《CNBC》報道，早前梅耶爾被視為可以成為迪士尼CEO的大熱人選，不過最後由樂園、體驗及消費品主席包正博（Bob Chapek）擔任。梅耶爾回應就指，看到一個不俗的機會「我享受自己的工作，也欣賞包正博，迪士尼是一家了不起的公司。」他續指，不會拒絕這樣的機會（擔任TikTokCEO及字節跳動COO一職）。「我不再年輕了，這個亦像是一個好機會。但我依然愛迪士尼，不想離開。」

梅耶爾在迪士尼任職時，「成績」也十分亮眼。在迪士尼任職多年的梅耶爾，曾為公司高級執行副總裁兼首席戰略官，以至「DTCI」（消費者與國際業務董事長，Direct-to-Consumer and International），負責管理迪士尼的串流平台，如 Disney+、ESPN+，Hotstar、Hulu 等。梅耶爾曾推動迪士尼對Pixar、Marvel Entertainment、21st Century Fox、串流技術公司 BAMTech 等的收購方案。

事實上，截至5月4日，Disney+的訂閱用戶達5,450萬名，而其他串流平台訂閱用戶亦有明顯增長。迪士尼曾預計，到2024年Disney+用戶訂閱人數會達6,000萬至9,000萬，按進度來看亦是大幅超前。此項「成績」被外界視為梅耶爾的代表作，甚至有人認為他的離職是對迪士尼串流業務的一個損失。

據悉，梅耶爾加入字節跳動後，將負責TikTok音樂以至遊戲等業務，同時負責字節跳動全球職能部門（不包括中國），如企業發展、銷售、市場、公共事務等。字節跳動表示，TikTok上月收入達7800萬美元。

不過，TikTok近年在中國及美國市場都面對私隱安全的爭議。近日，抖音被指控涉嫌收集13歲以下兒童個人資料，兒童隱私保護組織已向美國聯邦貿易委員會（FTC）起訴TikTok。

梅耶爾稱，在迪士尼任職時，也有面對私隱疑慮的經驗，有信心解決有關問題以及數據收集等挑戰。「我知道如何解決這些挑戰，而且大部分電子平台普遍都要面對。迪士尼亦相當關注私隱的部分，而且亦處理得不錯。」