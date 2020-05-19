【新冠肺炎】遇病毒即發光　哈佛研發具病毒檢測功能口罩

新冠肺炎疫情已經持續了一段長時間，大家每天都戴着口罩，成爲了日常的必需品。如果口罩除了防菌、防飛沫之餘，還能感應病毒的話，這樣的口罩防疫能力一定大大提高。

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根據外媒報道，美國哈佛大學及麻省理工學院團隊早前已經推出過新發明，能加強寨卡病毒和伊波拉病毒檢測，今次在新冠肺炎疫情中他們再接再勵，嘗試研發一款備有病毒檢測器的口罩，只要戴口罩的人體內有新冠病毒，呼吸、咳嗽和打噴嚏後，口罩便會發出螢光。

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發言人Jim Collins表示，相關技術已可檢測出沙士、麻疹、流感、某種肝炎及西尼羅河病毒。不過在新冠病毒的技術目前仍屬初期階段，期望能在今年夏天完結前可成功研發並投入生產。

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