  • 30°C
香港時間 : 2020519日 (二) 14:38
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:騰訊派成績表

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】遇病毒即發光　哈佛及麻省理工研發具病毒檢測功能口罩

環球政經 14:16 2020/05/19

分享：

新冠肺炎疫情已經持續了一段長時間，大家每天都戴着口罩，成爲了日常的必需品。如果口罩除了防菌、防飛沫之餘，還能感應病毒的話，這樣的口罩防疫能力一定大大提高。

相關文章：Razer於新加坡設口罩販賣機 大派500萬個口罩

根據外媒報道，美國哈佛大學及麻省理工學院團隊早前已經推出過新發明，能加強寨卡病毒和伊波拉病毒檢測，今次在新冠肺炎疫情中他們再接再勵，嘗試研發一款備有病毒檢測器的口罩，只要戴口罩的人體內有新冠病毒，呼吸、咳嗽和打噴嚏後，口罩便會發出螢光。

相關文章：【網上熱話】派口罩登記網頁開發者大名曝光？　lawrenceleung係邊位

發言人Jim Collins表示，相關技術已可檢測出沙士、麻疹、流感、某種肝炎及西尼羅河病毒。不過在新冠病毒的技術目前仍屬初期階段，期望能在今年夏天完結前可成功研發並投入生產。

#即睇iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

 

 

撰文 : 歐高榮

口罩 打噴嚏 咳嗽 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【港股追蹤】疫苗快來了　航空股係時候上機？

下一篇文章

【 中概股 】納斯達克擬收緊上市規則　或影響中概股上市
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【青姐話】打工隨時冇得撈 兩會效應賭一鋪
【青姐話】打工隨時冇得撈 兩會效應賭一鋪
【保就業計劃】下周一始申請　僱主有罰則　申請需要填啲咩？
【保就業計劃】下周一始申請　僱主有罰則　申請需要填啲咩？
【法律迷思】去世後財產怎處理？遺產處理要點你一定要知！
【法律迷思】去世後財產怎處理？遺產處理要點你一定要知！
【退休收息攻略】11年前財務自由　「街坊股神」食息7大心得
【退休收息攻略】11年前財務自由　「街坊股神」食息7大心得
【遙距營商計劃】D-Biz資助申請指南出爐　3大「中伏位」逐個捉！
【遙距營商計劃】D-Biz資助申請指南出爐　3大「中伏位」逐個捉！
【大行報告】大摩叫買呢隻股　或獲煤氣提私有化
【大行報告】大摩叫買呢隻股　或獲煤氣提私有化