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澳洲稱獲各國支持疫情調查 中國大使館不滿：笑話

環球政治 14:05 2020/05/19

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多國在世衛大會支持就疫情源頭展開獨立調查,澳洲指獲充分維護，中國駐澳洲大使館形容澳洲聲稱獲各國支持只是笑話。

全球的新冠肺炎疫情放緩，澳洲要求對新冠疫情展開獨立調查。世界衛生大會（WHA）上過百個國家支持就疫情源頭展開獨立調查的動議。澳洲指多國支持令澳洲政府獲充分維護。中國駐澳洲大使館其後反駁指，澳洲提出的調查與WHA動議的調查完全不同，形容澳洲聲稱獲各國支持只是笑話。

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WHA周一（18日）以視像形式於瑞士日内瓦召開大會，歐盟向大會提交決議草案，要求就疫情源頭作公正、獨立和全面的調查，獲包括中國等100多個國家支持。

澳洲政府前内閣成員、參議員卡納萬（Matt Canavan）表示：

全球各國的支持，已為澳洲政府提供充分維護。

（The government had been massively vindicated by the outpouring of support from other countries in the world.）

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中國駐澳洲大使館其後發聲明，稱WHA正在審議的調查與澳洲提出的調查「完全不同」（totally different），強調只要仔細觀察動議草案，很容易就能得出上述結論。

中國大使館更批評：

宣稱世衛大會的決議證明了澳洲的呼籲，只不過是笑話。

（To claim the WHA's resolution a vindication of Australia's call is nothing but a joke.）

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澳洲外交部仍未回應中國大使館的聲明，但澳洲助理財政部長蘇卡（Michael Sukkar）強調，澳洲在動議獨立調查上表現出領導作用，並在進行認爲符合澳洲人最大利益的事。

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責任編輯：何穎兒

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