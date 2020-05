澳洲稱獲各國支持疫情調查 中國大使館不滿：笑話

▲ 多國在世衛大會支持就疫情源頭展開獨立調查,澳洲指獲充分維護,中國駐澳洲大使館形容澳洲聲稱獲各國支持只是笑話。

全球的新冠肺炎疫情放緩,澳洲要求對新冠疫情展開獨立調查。世界衛生大會(WHA)上過百個國家支持就疫情源頭展開獨立調查的動議。澳洲指多國支持令澳洲政府獲充分維護。中國駐澳洲大使館其後反駁指,澳洲提出的調查與WHA動議的調查完全不同,形容澳洲聲稱獲各國支持只是笑話。

WHA周一(18日)以視像形式於瑞士日内瓦召開大會,歐盟向大會提交決議草案,要求就疫情源頭作公正、獨立和全面的調查,獲包括中國等100多個國家支持。

澳洲政府前内閣成員、參議員卡納萬(Matt Canavan)表示:

全球各國的支持,已為澳洲政府提供充分維護。

(The government had been massively vindicated by the outpouring of support from other countries in the world.)

中國駐澳洲大使館其後發聲明,稱WHA正在審議的調查與澳洲提出的調查「完全不同」(totally different),強調只要仔細觀察動議草案,很容易就能得出上述結論。

中國大使館更批評:

宣稱世衛大會的決議證明了澳洲的呼籲,只不過是笑話。

(To claim the WHA's resolution a vindication of Australia's call is nothing but a joke.)

澳洲外交部仍未回應中國大使館的聲明,但澳洲助理財政部長蘇卡(Michael Sukkar)強調,澳洲在動議獨立調查上表現出領導作用,並在進行認爲符合澳洲人最大利益的事。

