【口罩供應】$mart多來買快閃賣口罩　Unicharm超立體口罩7個售30元

新冠肺炎疫情雖然有所緩和，但口罩仍然是日常必需品。5間指定的「$mart多來買」分店，現快閃開賣2款口本品牌口罩。

日本城於Facebook專頁發布，「$mart多來買」分店即時開賣3款口罩，分別為日本製造Unicharm超立體3D口罩，一包7個售30元；至於白元快適口罩30個裝售54.9元，設有成人及適合女士之尺寸。

口罩規格

日本製造 Unicharm 超立體3D 口罩7個裝 $30/件

尺寸約76 X 146mm

使用99%過濾材質

每間約48件

白元快適口罩30個裝 (成人size) $54.9/件

尺寸約90 x 165mm

通過PFE、VFE測試達99%

每間約30件

白元快適口罩30個裝(女士/小面size) $54.9/件

尺寸約90 x 145mm

通過PFE、VFE 測試達99%

每間約9件

由於貨量有限，口罩僅在指定5間「$mart多來買」分店出售。不設派籌，數量有限，先到先得，售完即止。

門市地址

跑馬地黃泥涌道17-19號恒豐大廈地下19號舖

太子運動場道5A號地下(太子站D出口)

觀塘牛頭角道327號琼林大廈地下1號舖

觀塘成業街16號怡生工業中心G及H座地下B及C舖

元朗牡丹街23號康德閣地下18-19號舖

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責任編輯：蘇穎琪