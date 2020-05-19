【中美角力】憂中美緊張關係升溫　中國股票基金資本外流規模見4年最高

▲ 據高盛數據，在截至5月13日的5天裡，基金經理合計從中國股票撤回27億美元投資，為至少2016年以來最大規模。

新冠肺炎疫情令中美緊張關係再升溫。《彭博》報道，局勢升溫後，中國的股票基金遭遇4年來最大規模的資金外流。彭博數據顯示，貝萊德的iShares中國大型股基金被投資者贖回3.3億美元，為2016年以來最大規模。另外，根據高盛數據，在截至5月13日的5天裡，基金經理合計從中國股票撤回27億美元投資，為至少2016年以來最大規模。4周合計撤出62億美元，超過其他新興市場。

白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）此前發表「飛機播毒論」，聲稱中國禁止國內航班從武漢出發，卻繼續允許武漢出發的國際航班，導致新冠肺炎全球大流行。 另外，美國加大圍堵中國電訊設備巨頭華為，此前宣布禁止任何一間使用美國設備的晶片製造商，在沒有特別許可的情況下向華為提供晶片。

投資者憂中美緊張關係再升溫

高盛外滙策略師Zach Pandl發表報告指出， 中美緊張關係導致股票資金外流，並稱目前該行的基本情景預測還沒有考慮加徵關稅或其他激進行動（例如中國公司從美國交易所退市）。

摩根大通策略師朱海斌認為，中美關係是今年最大的不確定因素之一，主要的不確定性是兩國交鋒會停留在口頭上還是演變為具體行動，但很明顯，雙邊對抗將擴大到貿易之外的其他領域，包括科技、金融和地緣政治領域。

道明證券策略師Mark McCormick則認為，考慮當前經濟形勢的脆弱，即使沒有具體行動，單純「言辭升溫」也可能足以「驚嚇到市場」。

環球央行輪流放水，加上疫情紓緩，環球股市從3月低位反彈了逾25%。然而，中美關係轉趨緊張令投資者的信心再被削弱。

相關文章：

美國擬禁止退休基金投資中國股票 外交部︰只會使他們錯失機遇

【中美金融戰】美國聯邦退休金擱置投資中國股票 中美金融戰第一槍

編輯：吳敏芳