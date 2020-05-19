【新冠肺炎】特朗普威脅若世衛不作重大改革　將永久停止資助

美國總統特朗普（Donald Trump）於周一（19日）在Twitter上發貼文指，美國或會永久截斷對世衛的資助。

特朗普在Twitter更新動態，發布長達4版的給世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。特朗普表示，「如果世衛在30日內不承諾作出重大改變，我將永久暫停對世衛資助，並重新考慮美國會員資格。」然而，由於資金很大部分是由國會撥款，所以目前仍未知道特朗普是如何扣留予世衛的資金。

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在信中，特朗普列出十多項要點，批評世衛處理疫情不當。信中提及，有多份報告，如醫學期刊《刺針》(The Lancet) 都指出新冠肺炎早於12月時已在武漢開始擴散，但都被世衛無視；台灣於去年年底曾向世衛提供資料，說明病毒可能出現人傳人情況，但世衛都選擇不把資訊與全球分享等要點。

另外，特朗普拒絕世衛視像會議WHA演說的邀請。不過習近平就在WHA上宣布，中國兩年內將提供20億美元國際援助，支持受疫情影響的國家，特別是發展中國家，還會與聯合國合作，在華設立全球人道主義應急倉庫和樞紐，確保抗疫物資供應鏈等。

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