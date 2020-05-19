【科技抗疫】Instagram推出Guides功能　推廣身心健康

▲ Instagram宣布，推出全新Guides功能，旨在推廣身心健康，為疫情注入正能量。

新冠肺炎持續，截至19日凌晨3時，全球至少31.6萬人死亡，確診病例超過475萬宗，波及196個國家及地區。Instagram周一（18日）宣布，推出全新Guides功能，讓內容創作者更好地策劃帖文，內容集中提及身心健康，其他用家可閱讀或分享相關帖文，為疫情困境注入正能量。

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Instagram陸續開放網頁版訊息收發功能

目前用家在Instagram指定專頁上，即可看到Guides圖標，形狀是一本揭頁小書。點擊後可查看不同內容，包括照片、圖庫和影片，用家可鏈接到原始帖文，並分享到個人檔案上。

首批加入的專頁包括美國自殺防治基金會（American Foundation for Suicide Prevention，@afspnational），除提供保持心理健康的貼士外，亦教克服焦慮症的方法，其將所有內容整合於「Mental Health & COVID-19」分頁中，方便用家迅速地尋找喜歡的內容。其他專頁有@heads_together、@vitaalere、@klicksafe、@headspace_aus、@deepikapadukone、@sudahdong 和 @eenfance等。

責任編輯：姚慧儀