【中美5G角力】中國怎反擊？「不可能完全放棄美國產品」

▲ 有內地國際關係專家指出，中方應該反制美國，但不應照抄美方行動。

新型冠狀病毒疫情稍緩，中美5G角力即加劇，美國加強限制華為，《環球時報》稱中國政府或限制美企報復，中美貿易戰劍拔弩張情況恐重演。惟有內地專家指出，中國不應完全複製華府行動，仍要推動中美經貿關係發展，直言完全放棄美國產品幾乎不可能。

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南海研究協同創新中心執行主任、南京大學國際關係研究院院長朱鋒表示，美國以國家安全名義打壓華為等中國科企，是極端無理，對於美國的野蠻打壓，中方有必要作出反應，但強調北京不應完全複製華府行動。

朱鋒稱，要完全放棄美國產品幾乎不可能，且沒有道理，應繼續推動中美經貿關係發展，及企業間正常商業往來。他強調，中方需要堅決反駁和回擊，但應在政治層面給予。

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朱鋒並指出，其實美國企業亦不想失去中國市場，他舉例，去年5月美國商務部將華為列入黑名單，但措施未有完全生效，因華為是美企大客戶，2018年花110億美元在美買零件，失去華為，對美企打擊極大，美國小型電訊商亦陷困境。

美國限制華為的行動近日全面升級，外國公司向華為供貨亦要獲美國許可。中方暫未正式宣佈報復措施。但《環球時報》引述消息指，或將蘋果、高通等美企列入「不可靠實體清單」。外界擔心事件會觸發中美貿易戰全面升級，令因疫情疲弱的經濟再受重挫。

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責任編輯：文青青

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