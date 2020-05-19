【WVR染藍】華興：未來5至10年 新經濟股在港股市值料升至逾30%

▲ 華興證券預期，經修訂後，恒指內的可選消費和信息科技股的權重有望從目前的單位數，逐步上升至30%。

恒指公司周一宣布，8月季檢將接受同股不同權（WVR）、第二上市的大中華公司為恒生指數、恒生國指的選股範圍，華興證券宏觀及策略研究主管龐溟預計，恒指此次調整會進一步提升投資者對港股市場的興趣，以及港股內科技股的估值水平，也會令更多新經濟公司尋求在港初次上市或二次上市。

華興證券預計，受惠於恒指優化、港交所 （00388） 上市新規及越來越多新經濟公司在港上市，新經濟公司在港股的市值佔比，有望在未來5至10年間，由目前的26%上升到30%至35%。

新經濟股日均成交額升至逾15%

自港交所2018年容許未盈利生物科技公司、同股不同權公司與第二上市公司上市後，2018年及2019年新經濟公司融資額在香港新股市場融資額中的佔比大幅提升，已從上市新規實行之前的15.2%（2016年）、34.6%（2017年）上升至約49%。新經濟公司對港股市場平均每日成交金額的貢獻不斷增長，從2017年起新上市的新經濟公司對港股日成交額的貢獻，從2017年的4.1%增長至2019年的15.4%。

目前，香港市場共有146家醫療健康公司上市，總市值1.85萬億港元，較上市新規生效前的2018年4月增長72%；自上市新規生效以來，港交所已迎來28家醫療健康和生物科技公司在香港上市。

恒指可選消費及信息科技股權重可升至30%

華興指，目前金融股在恒指的權重達48%，而歐美、日本和內地主要指數中，金融股平均權重僅約15%；預期修訂後，恒指內的可選消費和信息科技股的權重有望從目前的單位數，逐步上升至30%，令指數整體更具代表性、平衡性和投資回報率。

隨更多具有增長性和優質基本面的公司成為指數成分股，恒指及國指有望獲得更高估值，港股也有望獲得更高的流動性、交易量和代表性。目前恒指2021年市盈率為11.1倍，國指市盈率為8.4倍，而阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 和美團 （03690） 的2021年市盈率平均為30.2倍；目前恆生指數2021年股本回報率為10.6%，國指為10.7%，而阿里巴巴、小米集團和美團點評的2021年股本回報率平均為15.1%。

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