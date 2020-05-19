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【WVR染藍】中信証券︰阿里巴巴最快8月染藍 惟短期難入港股通

金融經濟 13:02 2020/05/19

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中信証券認為，阿里巴巴短期仍難入港股通。

恒指公司宣布將允許同股不同權（WVR）及第二上市企業納入指數。中信証券研究報告指出，阿里巴巴 （09988） 、美團點評 （03690） 和小米 （01810） 有望最早於今年8月被納入恒指及國指。惟該行預期，阿里巴巴短期內仍不會被納入港股通。

報告指出，由於目前內地交易所尚不允許第二上市企業納入港股通，中信証券判斷短期內阿里巴巴不會被調入港股通。

除阿里巴巴以外，按照恒生綜合指數季度調整規則，基於過去4個季度完整數據，預測有26隻股票有可能於9月初或被調入港股通，主要集中在消費、房地產和信息技術行業，包括：金界控股 （03918） 、永昇生活服務 （01995） 、新城悅服務 （01755） 、九毛九 （09922） 和中國有贊 （08083） 等。

恒指長期低估值、低增長

中信征券指出，恒指與國指長期處於「低估值，低增長」困局。截至5月15日，恒指與國指估值分別為9.6和8.2倍，遠低於全球其它主要股指的水平。結合美股中概股赴港二次上市的趨勢，開放WVR及第二上市企業染藍有望改變低估值格局。

「低估值，低增長」令指數型投資者無法分享「新經濟」企業高速增長的紅利。在這種背景下，兩大基準指數已無法有效代表中國優質資產。

回H潛力股多為新經濟股

該行篩選出可能回歸港股的中概股集中於新經濟行業，23家市值大於30億美元的企業中，信息技術和可選消費企業市值合計佔比超90%。

假設這些企業全部回歸，按照相關公司目前的市值計算，該行模擬的恒指及國指「信息技術+可選消費」行業合計權重將分別上升25和34個百分點，而金融股權重將分別下降19和23個百分點。

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香港股票 股票 恒生綜合指數 恒生指數 恒生中國企業指數 港股通 第二上市 同股不同權 中國有贊（08083） 金界控股（03918）

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