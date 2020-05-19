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【航空告急】達美航空6月復飛上海東京逾百班航班　聯合航空機上派口罩

金融經濟 12:55 2020/05/19

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達美航空6月恢復逾百班航班

新冠疫情下航空業幾乎停頓，隨各地陸續復工，航空公司也漸部署復飛。美國達美航空（Delta Air Lines）公布，6月將會恢復100班航班，解釋旅客需求從疫情谷底中重現。另一美國主要航空公司－聯合航空就公布，即日起向乘客提供的接待包（amenities kit），將會提供口罩。

疫情重創經濟下，全球各地部署復工、解除封城，本地航空股今日早市造好，南方航空 （01055） 半日升6%、中國國航 （00753） 、東方航空 （00670） 升3.7%，國泰航空 （00293） 就升2.3%。

上海、巴黎、東京都在復飛之列

達美航空表示，6月重開紐約至巴黎、上海至底特律和西雅圖、東京至西雅圖等國際航班，反映客戶需求、美國和各地政府的旅遊管制，但對於航班安排保持審慎，繼續因應疫情發展而調整。

美國航空界預計，航空需求至少要數年時間回復至疫情前水平。達美航空第二季只用15%運力，國際航只用1成運力。

達美航空公布消息後，美股股價反彈14%。

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